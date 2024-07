Résultat des législatives 2024 à Givrand (85800) – 2e tour [PUBLIE]

En direct

21:12 - Les votes du Front populaire font envie Alors que le nouvel attelage à gauche semble avoir pris la place de la Nupes (moins de 26% pour la Nupes à l'échelle nationale en 2022 et un peu plus de 28% pour le NFP dimanche dernier), reste désormais à savoir si cette percée va donner lieu à des victoires ce dimanche, pour le second tour des législatives. La réserve de voix n'est pas négligeable : lors du premier tour des législatives dimanche dernier, à Givrand, le binôme Front populaire a pour sa part accumulé 16,01% des votes dans la localité. Il a donc fait progresser la gauche en comparaison des 14% de la Nupes au premier tour en 2022.

20:58 - Le Rassemblement national n'a pas gagné de terrain à Givrand ces 2 dernières années La montée du parti lepéniste aura été bien plus importante en France entre les deux dernières législatives qu'entre les deux dernières européennes, quasiment le double. Alors qu'on a observé près de 15 points de plus pour le RN sur la France entière, entre les législatives 2022 et les législatives 2024, Givrand semble néanmoins dans une réalité différente. Entre le score de 2022 et celui de 2024, le parti n'a en effet pas gagné de part de voix dans la commune. Confirmation à venir ?

20:29 - Le résultat d'Ensemble de nouveau déterminant au second tour Reste à ce stade à déterminer si l'évolution des scores au second tour sera proportionnelle ou non à celle de 2022. Il y a deux ans, lors des législatives à Givrand, le RN avait en revanche dû se contenter de la deuxième place, 21,1% des habitants passés par les urnes ayant choisi de faire confiance à son binôme, contre 37,83% pour Stéphane Buchou (Ensemble !) au premier tour. Au tour suivant, il avait encore échoué dans la localité, laissant de nouveau la première place au binôme Ensemble ! - Majorité présidentielle avec 62,05%. Stéphane Buchou remportait donc cette élection sur place.

20:05 - Les chiffres avant le 2e tour, un indicateur pour les législatives 2024 à Givrand Dimanche 30 juin dernier, les habitants de Givrand ont plébiscité Stéphane Buchou (Ensemble !), qu'ils ont gratifié de 38,18% des voix. Pascal Dubin (Union de l'extrême droite) obtenait 34,07%. A la troisième position, Pascale Marchand (Union de la gauche) glanait 16,01% des votants. La tête de la course était sensiblement différente au niveau de la circonscription complète, puisque c'est Pascal Dubin qui s'y imposait, avec cette fois 35,59% devant Stéphane Buchou avec 34,89% et Pascale Marchand avec 16,41%. De quoi imposer peut-être aux habitants de Givrand un contexte différent pour le second tour dans la zone.

19:21 - Etude comparative de l'abstention à Givrand lors des derniers scrutins Pour comprendre davantage le vote des électeurs de cette ville, il est également indispensable d'analyser les résultats des élections précédentes. Le pourcentage de participation au premier tour des législatives 2024 à Givrand a été de 73,06%, dépassant celui des dernières européennes. Début juin, lors du scrutin européen, le pourcentage de participation s'était en effet hissé à 55,71% des inscrits sur les listes électorales de Givrand (85), à comparer avec un taux de participation de 57,38% lors des élections européennes de 2019. A l'échelle nationale, la participation était déjà un sujet central le 9 juin. Elle se chiffrait à 20% le midi et 45% à 17 h, mieux qu'en 2019.

18:35 - L'abstention reste l'une des données les plus attendues de ces législatives à Givrand À Givrand, l'abstention est sans nul doute l'une des clés des élections législatives 2024. 26,94% des électeurs de Givrand se sont abstenus lors du premier tour des élections législatives 2024. Pour mémoire, le pourcentage d'abstention aux élections législatives 2022 se chiffrait à 46,68% au premier tour. Au deuxième tour, 49,97% des électeurs n'ont pas exercé leur droit de vote. Peut-on pronostiquer l'abstention de ce jour à Givrand ? Il y a deux ans, lors du premier tour de la présidentielle, 18,78% des personnes aptes à voter dans la ville avaient refusé de se rendre aux urnes, à comparer avec une abstention de 17,76% au second tour. Le sentiment d'insécurité serait susceptible de renforcer l'importance du scrutin aux yeux des électeurs de Givrand (85800).

17:29 - Analyse socio-économique de Givrand : perspectives électorales Comment les habitants de Givrand peuvent-ils affecter les résultats des législatives ? Le pourcentage de demandeurs d'emploi à 9,97% peut avoir un effet sur les attentes des habitants en ce qui concerne les politiques sur le travail. Avec 39,9% de population active et une densité de population de 178 habitants par km², ces données pourraient engendrer plus d'intérêts pour les élections. Le pourcentage de foyers détenant au moins une voiture (75,69%) montre une dépendance à l'automobile, ce qui peut impacter les 1 003 électeurs sur des problématiques de mobilité et d'aménagement routier. Le nombre de familles monoparentales (9,9%) révèle des besoins de suivi familial, et le pourcentage de salariés en contrat à durée déterminée (9,22%) fait ressortir des enjeux de sécurité de l'emploi. Un pourcentage de résidences secondaires de 18,71%, comme à Givrand, indique la présence d'une population plus aisée. Les difficultés du marché immobilier local peuvent aussi être des enjeux électoraux significatifs dans la région.