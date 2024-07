Résultat des législatives 2024 à Saint-Hilaire-de-Riez : les premiers chiffres du 2e tour

À Saint-Hilaire-de-Riez, l'un des critères cruciaux de ce scrutin législatif 2024 est indéniablement le niveau d'abstention. Dimanche dernier, l'abstention à Saint-Hilaire-de-Riez pour le 1er tour des élections législatives 2024 s'est élevée à 29,47%. Pour rappel, le pourcentage d'abstention aux législatives 2022 représentait 48,1% au premier tour et 51,36% au deuxième tour. En avril 2022, à l'occasion du second tour de l'élection présidentielle, le taux d'abstention s'était hissé à 23,16% dans l'agglomération. Le taux d'abstention était de 22,75% au premier tour. La perte de pouvoir d'achat serait notamment capable d'avoir des conséquences sur les décisions que prendront les électeurs de Saint-Hilaire-de-Riez.

En pleine campagne électorale législative, Saint-Hilaire-de-Riez est perçue comme une ville dynamique et animée. Avec une population de 12 682 habitants répartis dans 17 966 logements, cette agglomération présente une densité de 229 habitants/km². Ses 861 entreprises démontrent une activité entrepreneuriale florissante, alors que son tissu social comprend 3 931 familles, reflétant une communauté diversifiée. Le taux de ménages possédant au moins une voiture (32,12%) souligne une dépendance à l'automobile. Ce facteur pourrait impacter les électeurs sur des problématiques de transport et d'aménagement routier. Les citoyens, comprenant une proportion de 57,48% de retraités, exprimeront-ils leur intérêt pour la vie démocratique cette année ? Au sein de cette diversité sociale, près de 65,84% des familles sont des couples sans enfant. Cependant, une dette par habitant de 992,68 € pourrait devenir un obstacle financier pour la commune. À Saint-Hilaire-de-Riez, les préoccupations locales, tels que le travail, l'éducation et l'intégration, alimentent le débat démocratique.

16:59 - À quelle heure ferment les bureaux de vote à Saint-Hilaire-de-Riez ?

Le second tour des élections législatives est organisé actuellement en France. Ce scrutin a pour but de renouveler les 577 parlementaires de l'Assemblée nationale. Pour mémoire, les législatives de 2022 suivaient le scrutin présidentiel d'avril 2022, où le chef de l'État avait été réélu devant Marine Le Pen et Jean-Luc Mélenchon. Parmi les trois grandes forces en présence, qui du Nouveau Front populaire, du bloc de l'extrême-droite, du bloc présidentiel va tirer son épingle du jeu lors du second tour à Saint-Hilaire-de-Riez ? Pour voter, les habitants de la ville peuvent se rendre aux urnes jusqu'à 18 heures, horaire de fermeture des 11 bureaux de vote de Saint-Hilaire-de-Riez. La publication des résultats à Saint-Hilaire-de-Riez s'effectuera sur cette page dès 20h.