Résultat des législatives 2024 à Vairé (85150) – 2e tour [PUBLIE]

Le résultat des élections législatives 2024 au niveau local sera regardé à travers le prisme de la dynamique du RN, comme au niveau national. Alors que les résultats nationaux ont montré pas loin de 15 points supplémentaires pour le RN au niveau national, entre les législatives 2022 et les législatives 2024, Vairé semble néanmoins dans une tendance différente. Entre le score de 2022 et celui de 2024, le mouvement n'a en effet pas gagné de part de voix dans la ville. Un constat en trompe-l'oeil en réalité, puisque ce sont les nouveaux alliés du RN qui sont en tête...

Le résultat du second tour des législatives au niveau local sera ainsi regardé au prisme de la dynamique lepéniste, comme au niveau national. Après avoir échoué en 2022 dans la ville, le RN a cette fois des chances de gagner l'élection localement. Lors des législatives à l'époque, le RN réalisait en revanche un très bon départ à Vairé. C'est en effet Corinne Fillet qui arrivait en tête au premier tour avec 28,30% dans la commune. Stéphane Buchou (La République en Marche) s'imposait par la suite au second tour en revanche, avec 52,10%, devant son adversaire Rassemblement National à 47,90%.

L'un des critères essentiels de ces législatives 2024 est immanquablement le niveau d'abstention. Le pourcentage de participation à Vairé pour le 1er tour des élections législatives 2024 s'élevait à 72,59%, dimanche dernier. Pour le second tour de l'élection présidentielle, le taux de participation avait représenté 82,66% des électeurs de la commune, à comparer avec une participation de 82,43% au premier tour, soit 1 135 personnes. Pour rappel, le taux de participation aux élections législatives 2022 s'élevait à 51,3% au premier tour et 47,0% au deuxième tour. Les habitants des communes de grandes tailles votent souvent moins que dans les petites, cette réalité peut-elle changer pour les législatives à Vairé ?

17:29 - L'avenir de la France se décide aussi à Vairé

Dans la commune de Vairé, les électeurs auront-ils un impact sur le résultat des élections législatives ? Les jeunes et les demandeurs d'emploi sont des segments démographiques cruciaux dans la commune, avec près de 33% de la population ayant 29 ans et moins, et un taux de chômeurs de 7,24%. Le taux de familles disposant d'au moins une voiture (79,49%) souligne une dépendance à l'automobile, ce qui peut influencer les 709 votants sur des problématiques de transport et d'infrastructure. Le nombre de familles monoparentales (14,36%) met en évidence des besoins de suivi familial, alors que le taux de salariés en CDD (7,7%) fait ressortir des défis de stabilité du travail. Les données sur l'éducation à Vairé mettent en exergue une diversité importante, avec des pourcentages variables de titulaires de diplômes : 18,2% des résidents ont obtenu seulement le bac par exemple. Il est essentiel de garantir que les politiques françaises s'adaptent aux réalités locales.