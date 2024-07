Résultat des législatives 2024 à Saint-Jean-de-Monts : les premiers chiffres du 2e tour

À Saint-Jean-de-Monts, l'une des clés des législatives est immanquablement l'abstention. Le pourcentage de votants à Saint-Jean-de-Monts pour le 1er tour des législatives 2024 était de 69,5%, dimanche dernier. A l'occasion du premier tour de l'élection présidentielle, le taux de participation s'était élevé à 75,49% au niveau de la commune. Le taux de participation était de 76,00% au second tour, c'est-à-dire 6 896 personnes. Pour rappel, le pourcentage de participation aux législatives 2022 représentait 50,07% au premier tour et 47,64% au second tour. La volonté de faire valoir ses droits pourrait entre autres modifier les choix que feront les habitants de Saint-Jean-de-Monts (85160).

17:29 - Analyse socio-économique de Saint-Jean-de-Monts : perspectives électorales

Dans la ville de Saint-Jean-de-Monts, divers facteurs démographiques et socio-économiques risquent d'influencer les résultats des élections législatives. Dans l'agglomération, 20% de la population est âgée de 29 ans et moins, et 16,29% sont des personnes âgées. La répartition démographique pourrait avoir un effet sur les priorités des politiques, notamment en matière d'instruction et de santé. Un salaire moyen mensuel net de 2101,05 euros/mois montre l'importance des problématiques sur la qualité de vie dans les préoccupations des 4 561 citoyens possédant une carte électorale. Le nombre d'allocataires de la CAF (18,38%) met en évidence des impératifs de suivi familial, et le taux de salariés en CDD (10,48%) fait ressortir des enjeux de sécurité du travail. Un pourcentage de résidences secondaires de 66,52%, comme à Saint-Jean-de-Monts, indique un tourisme important dans la région. Les propriétaires de résidences permanentes peuvent faire des choix électoraux différents des vacanciers.