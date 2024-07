Résultat des législatives 2024 à Bouin (85230) – 2e tour [PUBLIE]

En direct

21:12 - À Bouin, quels seront les reports des voix de la gauche ? La répartition des voix de gauche est aussi à considérer lors du second tour de ces législatives, puisqu'on ne connaît pas le choix de ceux qui avaient choisi le Nouveau Front populaire la semaine dernière. Le 30 juin, le bloc a glané 28,06% des votes au niveau de la France contre 25,66% pour la Nupes il y a deux ans. Lors du premier tour des élections du Parlement la semaine dernière, à Bouin, le binôme Front populaire a pour sa part réuni 13,95% des votes dans la localité. Une somme à affiner néanmoins avec les 18,41% de la Nupes au premier tour en 2022 ou les 17% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des scores de Mélenchon à Hidalgo.

20:58 - Bouin compte parmi les rares communes où le RN n'a pas gagné de terrain Le score obtenu par le Rassemblement national sera très observé au niveau local pour cette législative 2024. Alors que les résultats nationaux ont montré pas loin de 15 points de plus pour le RN à l'échelle de la France, entre les législatives 2022 et les législatives 2024, Bouin semble néanmoins dans une réalité plus mesurée. Entre le score de 2022 et le score de 2024, le mouvement n'a en effet pas gagné de suffrages dans les bureaux de vote locaux. Un constat en trompe-l'oeil en réalité, puisqu'à défaut du RN, ce sont ses nouveaux alliés qui sont en tête…

20:29 - Le résultat du Rassemblement national de nouveau déterminant ce dimanche Le résultat en faveur du Rassemblement national sera ainsi un enseignement majeur pour le second tour de ces élections 2024 localement, comme au niveau national. Dans un contexte encore plus favorable en 2024 qu'en 2022, le mouvement lepéniste va-t-il de nouveau obtenir une victoire finale à Bouin ? Le Rassemblement national arrivait en revanche en pôle position à Bouin il y a deux ans lors des législatives. C'est en effet Corinne Fillet qui se classait en tête au premier tour avec 30,26% dans la commune. La victoire lui était ensuite promise au second tour dans le secteur, avec 53,53%, devant le binôme Ensemble ! (Majorité présidentielle) à 46,47%.

20:05 - Pascal Dubin (Union de l'extrême droite) déjà devant avec 44,46% à Bouin aux législatives Avec 44,46% des bulletins de vote, Pascal Dubin (Union de l'extrême droite) a pris les devants à Bouin, dimanche 30 juin dernier au soir du premier tour des législatives. Un premier résultat qui lui a permis de ressortir devant Stéphane Buchou (Ensemble ! - Majorité présidentielle) et Pascale Marchand (Union de la gauche) avec 24,34% et 13,95% des électeurs. Pascal Dubin était aussi en tête dans la 3ème circonscription de la Vendée dans son ensemble, avec cette fois 35,59%, devant Stéphane Buchou avec 34,89% et Pascale Marchand avec 16,41%.

19:21 - Résultats à Bouin : quelles conclusions tirer de l'abstention ? Comment ont voté le plus souvent les habitants de cette ville lors des précédents rendez-vous électoraux ? À Bouin, le pourcentage de participation lors du 1er round des législatives 2024 a atteint 68,71%, surpassant de 17 points celui des dernières européennes. Durant le dernier scrutin européen, 1 795 personnes en âge de participer à une élection à Bouin s'étaient en effet rendues dans l'isoloir (soit 51,87%), contre une participation de 50,15% il y a 5 ans. Au niveau de l'Hexagone, la participation était déjà analysée le 9 juin. Elle se chiffrait à 19,8% à 12 heures et 45,3% à 17 h.

18:35 - Une baisse de la participation peut-elle influencer le résultat au deuxième tour à Bouin ? À Bouin, l'une des clés des élections législatives 2024 est indiscutablement l'ampleur de l'abstention. L'abstention s'élevait à 31,29% à Bouin lors du 1er tour des législatives 2024. Pour rappel, le pourcentage d'abstention aux législatives 2022 représentait 50,36% au premier tour et 53,47% au second tour. Quel pourcentage atteindra l'abstention à Bouin ce soir ? En avril 2022, lors du premier tour de la dernière élection présidentielle, parmi les 1 788 inscrits sur les listes électorales dans la ville, 22,93% étaient restés chez eux, à comparer avec une abstention de 22,81% au deuxième tour. L'inflation dans le pays qui pèse sur le budget des foyers français serait capable de pousser les citoyens de Bouin à ne pas rester chez eux.

17:29 - Élections législatives à Bouin : un éclairage démographique Dans la ville de Bouin, divers facteurs démographiques et socio-économiques risquent d'affecter les résultats des élections législatives. Avec une densité de population de 41 habitants/km² et un pourcentage de demandeurs d'emploi de 9,01%, les problématiques relatives à l'emploi et à l'habitat sont des inquiétudes majeures. Le taux d'agriculteurs, qui représente 9,89%, souligne que l'agriculture reste une part significative de la ville. Le nombre de familles monoparentales (10,33%) met en évidence la nécessité d'un accompagnement familial, tandis que le taux de salariés en contrat à durée déterminée (13,99%) indique des enjeux de stabilité du travail. Un pourcentage de résidences secondaires de 23,55%, comme à Bouin, indique la présence d'une population plus aisée. Les propriétaires d'habitations permanentes peuvent faire des choix électoraux différents des vacanciers.