Résultat des législatives 2024 à l'Aiguillon-sur-Vie (85220) – 2e tour [PUBLIE]

L'autre source de doute de ces élections sera celle du vote de gauche après la constitution du Nouveau Front populaire au premier tour. L'ensemble a rassemblé 28,06% des voix à l'échelle nationale dimanche dernier, soit 2,5 points de plus environ que la Nupes il y a deux ans. Le total n'est pas négligeable. Lors du premier tour des élections du Parlement dimanche dernier, à l'Aiguillon-sur-Vie, le binôme Front populaire a pour sa part cumulé 12,75% des votes dans la commune. Une percée à comparer néanmoins avec les 13,24% de la Nupes au premier tour en 2022 ou les 18% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des scores de tous les candidats rouges, verts et roses.

20:58 - En 2 ans, le RN n'a rien gagné de plus à l'Aiguillon-sur-Vie

Le résultat obtenu par le RN sera déterminant pour cette élection législative 2024, à l'échelle locale. Alors qu'on a observé un peu plus de 14 points de plus pour le RN à l'échelle de la France, entre les législatives 2022 et les législatives 2024, L'Aiguillon-sur-Vie semble néanmoins dans une tendance plus mesurée. Entre le score de 2022 et celui de 2024, le Rassemblement national n'a en effet pas progressé dans les bureaux de vote locaux. Un constat en trompe-l'oeil en réalité, puisque ce sont les nouveaux alliés du RN qui sont en tête...