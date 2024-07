Résultat des législatives 2024 à Notre-Dame-de-Riez (85270) – 2e tour [PUBLIE]

En direct

21:12 - À Notre-Dame-de-Riez, quel candidat vont élire les électeurs de la gauche ? La répartition des voix de gauche est aussi à considérer lors du second tour de ces élections législatives, puisqu'on attend la décision de ceux qui avaient choisi le Front populaire la semaine dernière. Le 30 juin, ce sont un peu plus de 28% des votes qu'a réunis l'attelage au niveau national, alors que la Nupes en avait récolté plus de 25,6% en 2022. Lors du premier tour des élections des députés la semaine dernière, à Notre-Dame-de-Riez, le binôme Front populaire a pour sa part réuni 15,06% des votes dans la commune. Une somme à affiner néanmoins avec les 17,59% de la Nupes au premier tour en 2022 ou les 19% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des scores de tous les candidats rouges, verts et roses.

20:58 - Notre-Dame-de-Riez fait partie des rares secteurs où le RN n'a pas gagné de terrain ces 2 dernières années Le score du Rassemblement national va être le déterminant pour ces élections au niveau local. Alors que les résultats nationaux ont montré environ 15 points gagnés par le RN sur la France entière, entre les législatives 2022 et les législatives 2024, Notre-Dame-de-Riez semble néanmoins dans une tendance plus mesurée. Entre le score de 2022 et celui de 2024, le mouvement n'a en effet pas gagné de points dans les bureaux de vote locaux. Un constat en trompe-l'oeil en réalité, puisqu'à défaut du RN, ce sont ses nouveaux alliés qui sont en tête…

20:29 - Quel verdict final à Notre-Dame-de-Riez pour le bloc présidentiel ce soir ? Le nombre de bulletins glanés par le Rassemblement national sera ainsi très observé localement pour le second tour de cette élection des députés. Contrairement à l'expérience de 2022, le Rassemblement national a cette fois une probabilité de prendre la commune, mais aussi et surtout la circonscription. Il y a deux ans, lors des législatives à Notre-Dame-de-Riez, le RN avait en revanche dû se contenter de la deuxième place, 25,67% des habitants passés par l'isoloir ayant choisi son binôme, contre 28,75% pour Stéphane Buchou (Ensemble !) au premier tour. Au deuxième, il n'avait toujours pas réussi à s'imposer dans la localité, laissant de nouveau la première place au binôme Ensemble ! - Majorité présidentielle avec 53,23%. Stéphane Buchou s'imposait donc définitivement sur place.

20:05 - Quel verdict à Notre-Dame-de-Riez pour le Rassemblement national aux élections législatives ? Pascal Dubin (Union de l'extrême droite) a réuni 44,1% des votes à Notre-Dame-de-Riez dimanche 30 juin 2024, lors du 1er round des législatives. Un premier pointage qui lui a permis de précéder Stéphane Buchou (Ensemble !) et Pascale Marchand (Nouveau Front populaire) avec respectivement 28,12% et 15,06% des électeurs. La première place était la même à l'échelle de la 3ème circonscription de la Vendée, Pascal Dubin glanant cette fois 35,59%, devant Stéphane Buchou avec 34,89% et Pascale Marchand avec 16,41%.

19:21 - Notre-Dame-de-Riez : un autre éclairage sur l'abstention aux dernières élections Comment votent d'ordinaire les électeurs de cette ville ? Le 30 juin dernier, 69,34% des électeurs de Notre-Dame-de-Riez ont voté au 1er round des élections législatives 2024, un chiffre supérieur de 15 points à celui des dernières élections européennes. Début juin, au moment du scrutin européen, sur les 1 797 personnes en âge de voter à Notre-Dame-de-Riez, 54,31% avaient en effet pris part au scrutin, à comparer avec un taux de participation de 52,71% lors des européennes de 2019. Au niveau du pays tout entier, la participation était déjà un sujet majeur le 9 juin. Elle se chiffrait à 19,8% à 12 heures et 45,3% à 17 h, plus qu'en 2019.

18:35 - L'abstention peut-elle augmenter à l'occasion du 2e tour des législatives 2024 à Notre-Dame-de-Riez ? À Notre-Dame-de-Riez, l'un des critères essentiels de ce scrutin législatif 2024 est indéniablement le niveau d'abstention. Dans la ville, 30,66% des électeurs ne sont pas allés voter dimanche dernier lors du premier tour des élections législatives 2024. En avril 2022, lors du deuxième tour de la dernière élection présidentielle, 22,1% des inscrits sur les listes électorales de la ville avaient boudé les urnes. L'abstention était de 20,88% au premier tour. Pour mémoire, le taux d'abstention aux élections législatives 2022 atteignait 53,03% au premier tour. Au deuxième tour, 55,12% des citoyens n'ont pas exercé leur droit de vote. La hausse généralisée des prix qui grève les finances des foyers français combinée avec les incertitudes provoquées par le conflit militaire entre la Palestine et Israël pourraient en effet renforcer l'engagement civique des citoyens de Notre-Dame-de-Riez.

17:29 - Notre-Dame-de-Riez : démographie, élections et stratégies politiques Devant les 2 bureaux de vote dispersés à travers Notre-Dame-de-Riez, les citoyens se regroupent pour choisir leur député. Avec ses 2 161 habitants, cette ville possède une certaine vitalité démographique. Ses 106 entreprises témoignent d'une économie prospère. Le pourcentage de ménages possédant au moins une voiture (80,22%) souligne l'importance des questions de transport et d'environnement dans les interrogations des citoyens. Les électeurs, dont 37,6% sont des retraités, montreront-ils un intérêt pour la vie démocratique en exerçant leur droit de vote ? Malgré un taux de chômage de 11,4%, la ville dévoile un revenu moyen par foyer fiscal de 28 074 euros/an, jouissant d'une certaine prospérité. En résumé, à Notre-Dame-de-Riez, les problématiques locales rejoignent celles de la France.