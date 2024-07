Résultat des législatives 2024 à Saint-Révérend (85220) – 2e tour [PUBLIE]

En direct

22:58 - À Saint-Révérend, qui va profiter du score du Front populaire ? L'union des partis de gauche aux dernières législatives ayant éclaté, que feront ses électeurs au cours de ces élections de 2024 ? Et surtout, quelle part votera pour le Front populaire ? La réponse à cette question va être une des principales clés de ce 2e tour. Premier indicateur : l'attelage a obtenu 28,06% des suffrages au niveau national dimanche dernier alors que la Nupes en avait récolté 25,6% il y a deux ans. La somme de voix semble importante. Lors du premier tour des législatives la semaine dernière, à Saint-Révérend, le binôme Front populaire a pour sa part rassemblé 12,7% des votes dans la localité. Une performance à affiner néanmoins avec les 15,94% de la Nupes au premier tour en 2022 ou les 16% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des scores de Mélenchon à Hidalgo.

20:58 - En deux ans, le RN n'a pas progressé à Saint-Révérend L'écart entre les résultats du Rassemblement national aura été bien plus large en France entre les deux dernières législatives qu'entre les deux dernières européennes, quasiment le double. Alors qu'on a observé près de 15 points gagnés par le RN sur la France entière, entre les législatives 2022 et les législatives 2024, Saint-Révérend semble néanmoins dans une physionomie différente. Entre le score de 2022 et celui de 2024, il n'a en effet pas gagné de points dans la localité. Un constat en trompe-l'oeil en réalité, puisque ce sont les nouveaux alliés du RN qui ont profité de cette poussée...

20:29 - Un RN encore favori ce soir Le score du Rassemblement national sera ainsi la clé du scrutin localement pour ce second tour des élections législatives. Le RN va-t-il de nouveau s'imposer à Saint-Révérend, comme lors des législatives 2022 ? Lors des élections de la nouvelle Assemblée nationale, à l'époque, le Rassemblement national tirait en revanche son épingle du jeu à Saint-Révérend. On retrouvait en effet Corinne Fillet devant ses concurrents au premier tour, avec 34,32% dans la ville. La victoire devait finalement lui échoir au second tour dans la localité, avec 53,32%, devant le binôme Ensemble ! (Majorité présidentielle) à 46,68%.

20:05 - Déjà 46,8% pour le RN à Saint-Révérend aux élections législatives A en croire les projections des instituts établies dès la fin du premier tour, le Rassemblement national pourrait gagner moins de 250 sièges au terme du deuxième tour des législatives. L'union de La France insoumise, du Parti socialiste, d'Europe Ecologie et du Parti communiste pourrait rafler près de 200 sièges. De leur côté, les candidats de la majorité fidèles à Emmanuel Macron sécuriseraient une centaine de sièges. Mais on ne peut faire abstraction des particularismes locaux. Avec 46,8% des votes, Pascal Dubin (Union de l'extrême droite) a pris la tête à Saint-Révérend, dimanche 30 juin à l'occasion du 1er round de la législative. Un premier pointage qui lui a permis d'arriver devant Stéphane Buchou (Ensemble ! - Majorité présidentielle) et Pascale Marchand (Front populaire) avec 26,66% et 12,7% des votants. Pascal Dubin était aussi en tête dans la 3ème circonscription de la Vendée dans son ensemble, avec cette fois 35,59%, devant Stéphane Buchou avec 34,89% et Pascale Marchand avec 16,41%.

19:21 - À Saint-Révérend, la participation du premier tour dépasse celle des européennes Au cours des dernières années, les 1 528 habitants de cette ville ont révélé leurs préférences de vote. Le premier tour des élections législatives 2024 à Saint-Révérend a connu un pourcentage d'abstention de 29,04%, plus bas de 18 points que celui des dernières élections européennes. Durant le dernier scrutin européen, le pourcentage d'abstention atteignait en effet 47,31% des électeurs de Saint-Révérend (85), contre une abstention de 49,91% il y a cinq ans. En proportion, au niveau du pays, le taux d'abstention aux élections européennes 2024 s'élevait à 49% lors de l'unique tour du scrutin.

18:35 - L'abstention peut-elle monter au second tour des législatives 2024 à Saint-Révérend ? L'un des facteurs déterminants de ces législatives est indiscutablement le taux d'abstention. Dimanche dernier, le taux d'abstention au 1er tour des législatives 2024 à Saint-Révérend s'élevait à 29,04%. Pour rappel, le pourcentage d'abstention aux législatives 2022 représentait 52% au premier tour. Au deuxième tour, 54,87% des citoyens n'ont pas exercé leur droit de vote. Peut-on pronostiquer l'abstention de ce jour à Saint-Révérend ? En avril 2022, au premier tour de la dernière élection présidentielle, 17,04% des personnes en capacité de voter dans la ville avaient déserté les urnes. L'abstention était de 18,01% au second tour.

17:29 - Les données démographiques de Saint-Révérend révèlent les tendances électorales Dans la ville de Saint-Révérend, divers facteurs démographiques et socio-économiques risquent de peser sur les résultats des législatives. Avec un taux de chômage de 8,37% et une densité de population de 89 habitants/km², les enjeux liés à l'emploi et à l'habitat sont des sujets majeurs. Le pourcentage de foyers ne détenant aucune voiture (23,64%) montre une dépendance moindre à l'égard de l'automobile, ce qui peut affecter les 587 votants sur des questions de mobilité et d'aménagement routier. Le nombre d'allocataires de la CAF (14,91%) met en évidence des impératifs de suivi familial, tandis que le pourcentage de salariés en CDD (6,92%) fait ressortir des enjeux de stabilité du travail. Un taux de résidences secondaires de 15,47%, comme à Saint-Révérend, indique un tourisme important dans la région. Les propriétaires d'habitations permanentes peuvent faire des choix électoraux différents des vacanciers.