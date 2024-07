Résultat des législatives 2024 à la Barre-de-Monts (85550) – 2e tour [PUBLIE]

En direct

21:12 - Les votes du Front populaire en question La dynamique de la gauche est aussi à considérer lors du second tour de ces élections législatives, puisqu'on attend le choix de ceux qui avaient choisi le Nouveau Front populaire la semaine dernière. Dimanche dernier, le bloc a réuni plus de 28% des suffrages au niveau national contre plus de 25,6% pour la Nupes il y a deux ans. Lors du premier tour des législatives dimanche dernier, à la Barre-de-Monts, le binôme Front populaire a pour sa part enregistré 17,96% des votes dans la localité. Un chiffre néanmoins en baisse de -6 points par rapport à celui de la Nupes au premier tour de 2022.

20:58 - L'extrême droite n'a pas séduit plus d'électeurs à la Barre-de-Monts ces 2 dernières années La fraction d'électeurs de la formation menée par Jordan Bardella au second tour sera un enjeu à l'échelle locale pour cette législative. Alors qu'on a observé un peu plus de 14 points gagnés par le RN à l'échelle de la France, entre les législatives 2022 et les législatives 2024, La Barre-de-Monts semble néanmoins dans une physionomie plus mesurée. Entre le score de 2022 et celui de 2024, le parti n'a en effet pas gagné de points dans la ville. Un constat en trompe-l'oeil en réalité, puisque ce sont les nouveaux alliés du RN qui sont en tête...

20:29 - Des législatives favorables pour le bloc Ensemble la dernière fois A l'échelle locale, le résultat de la formation menée par Jordan Bardella lors des législatives 2024 sera en conséquence très scruté. Et cette fois, contrairement à la législative 2022, le RN a peut-être une chance de l'emporter. A l'époque, aux législatives, le RN, était en revanche en échec au premier tour dans la ville de la Barre-de-Monts, obtenant 23,65% des suffrages sur place, contre 33,57% pour Stéphane Buchou (Ensemble !). Et le second tour sera à l'avenant avec encore Stéphane Buchou (Ensemble !) au sommet localement, avec 53,91%, devant son adversaire Rassemblement National à 46,09%.

20:05 - Le Rassemblement national en pôle position des législatives à la Barre-de-Monts Avec 36,65% des voix, Pascal Dubin (Union de l'extrême droite) a pris les devants à la Barre-de-Monts, le 30 juin dernier pour le premier tour des législatives. Un score qui lui a permis de devancer Stéphane Buchou (Ensemble !) et Pascale Marchand (Front populaire) avec respectivement 29,09% et 17,96% des électeurs. Pascal Dubin était aussi en tête dans la 3ème circonscription de la Vendée dans son ensemble, avec cette fois 35,59%, devant Stéphane Buchou avec 34,89% et Pascale Marchand avec 16,41%.

19:21 - Abstention aux scrutins électoraux à la Barre-de-Monts : quelle évolution ? Afin de se faire une idée du vote des électeurs de cette commune, il faut également analyser les résultats des consultations démocratiques passées. Le pourcentage d'abstention au 1er tour des élections législatives 2024 à la Barre-de-Monts a atteint 28,14%, moins élevé de 17 points que celui des dernières élections européennes. A l'occasion du scrutin européen de début juin, le taux d'abstention représentait en effet 45,08% au sein de la Barre-de-Monts (85). L'abstention était de 44,32% en 2019. A l'échelle de l'Hexagone, la participation était déjà scrutée dimanche dernier. Elle s'élevait à 25,90% à midi et 59,39% à 17 heures pour le premier tour, mieux qu'en 2022.

18:35 - L'abstention va-t-elle augmenter lors du 2e tour des législatives 2024 à la Barre-de-Monts ? Ce dimanche, lors des législatives à la Barre-de-Monts, qu'en est-il de l'abstention ? Le taux d'abstention à la Barre-de-Monts pour le premier tour des législatives 2024 a atteint 28,14%. Il y a deux ans, au deuxième tour de la présidentielle, le pourcentage d'abstention avait atteint 21,37% des votants de la localité, contre un taux d'abstention de 20,24% au premier tour. Pour mémoire, l'abstention aux législatives 2022 représentait 48,39% au premier tour. Au second tour, 49,51% des votants ne se sont pas déplacés. Quel niveau atteindra l'abstention à la Barre-de-Monts aujourd'hui ? Les populations des petites communes se déplacent souvent plus que dans les grandes, cet état de fait peut-il évoluer pour les législatives à la Barre-de-Monts ?

17:29 - Les données démographiques de la Barre-de-Monts révèlent les tendances électorales Dans les rues de la Barre-de-Monts, le scrutin est en cours. Dotée de 2 818 logements pour 2 298 habitants, la densité de la commune est de 78 habitants/km². Ses 183 entreprises témoignent d'une économie florissante. Le taux de foyers ne disposant d'aucune voiture (62,35%) souligne une dépendance moindre à l'automobile. Ce facteur pourrait impacter les électeurs sur des questions de transport et d'aménagement routier. Les citoyens, dont 56,71% sont des retraités, exprimeront-ils un intérêt pour la vie démocratique en allant voter ? Parmi cette diversité sociale, près de 61,04% des familles sont des couples sans enfant. Cependant, une dette par habitant de 988,24 euros pourrait devenir un obstacle financier pour la commune. À la Barre-de-Monts, les intérêts locaux se mêlent aux objectifs français.