Résultat des législatives 2024 à Saint-Urbain (85230) – 2e tour [PUBLIE]

En direct

22:59 - À Saint-Urbain, qui va prendre avantage des 15,42% du Front populaire ? Alors que le nouvel attelage à gauche semble avoir pris la place de la Nouvelle union populaire et sociale (moins de 26% pour la Nupes à l'échelle nationale en 2022 et plus de 28% pour le NFP dimanche dernier), reste désormais à savoir si cette première étape va être suivie d'un sursaut encore plus grand ce dimanche, pour le second tour des législatives. Lors du premier tour des législatives, le binôme Front populaire a pour sa part attiré 15,42% des votes à Saint-Urbain. Un chiffre en baisse en comparaison des 19,8% de la Nupes au premier tour en 2022.

20:58 - En 2 ans, l'extrême droite n'a à peu près rien gagné à Saint-Urbain La montée du RN aura été bien plus forte en France entre les deux dernières législatives qu'entre les deux dernières européennes, une progression deux fois plus importante. Alors qu'on a vu un peu moins de 15 points de plus pour le RN à l'échelle nationale, entre les législatives 2022 et les législatives 2024, Saint-Urbain semble néanmoins dans une physionomie différente. Entre le score de 2022 et celui de 2024, le Rassemblement national n'a en effet pas gagné d'électeurs dans la ville. Le RN y aurait-il atteint son maximum ?

20:29 - Nouveau raid pour le Rassemblement national à Saint-Urbain ? Le résultat du second tour des élections législatives 2024 à l'échelle locale sera ainsi observé selon le prisme de la dynamique lepéniste, comme dans le reste du pays. Dans un contexte encore plus favorable en 2024 qu'en 2022, le Rassemblement national va-t-il encore s'imposer à Saint-Urbain ? Les élections législatives avaient en revanche donné lieu à un excellent score pour le Rassemblement national à l'époque à Saint-Urbain. Dans la commune, c'est Corinne Fillet qui s'imposait au premier tour avec 35,49%. La victoire devait finalement lui échoir au second tour dans le secteur, avec 52,49%, devant le binôme Ensemble ! (Majorité présidentielle) à 47,51%.

20:05 - Le RN en tête des législatives à Saint-Urbain Pascal Dubin (Union de l'extrême droite) a accumulé 45,51% des suffrages à Saint-Urbain le 30 juin 2024, au soir du premier tour de la législative. Stéphane Buchou (Ensemble !) et Pascale Marchand (Union de la gauche) suivaient grâce à 25,98% et 15,42% des électeurs à l'échelle municipale. Pascal Dubin était aussi en tête dans la 3ème circonscription de la Vendée dans son ensemble, avec cette fois 35,59%, devant Stéphane Buchou avec 34,89% et Pascale Marchand avec 16,41%.

19:21 - Participation : quelle différence avec les élections européennes à Saint-Urbain ? En attendant les résultats définitifs, que révèlent l'abstention de cette ville lors des précédents rendez-vous électoraux ? Le 30 juin dernier, le taux d'abstention au premier round des législatives 2024 à Saint-Urbain était de 34,6%, en dessous de celui des dernières européennes. Il y a trois semaines, au moment du précédent scrutin européen, sur les 1 499 inscrits sur les listes électorales à Saint-Urbain, 53,37% avaient effectivement déserté les urnes, contre un taux d'abstention de 50,58% en 2019. En proportion, à l'échelle de la France, le pourcentage d'abstention aux européennes 2024 s'élevait à 48,5% lors de l'unique tour du scrutin.

18:35 - Les chiffres de la participation à l'occasion du second tour des législatives 2024, un élément décisif à Saint-Urbain ? Qu'en est-il de l'abstention ce 7 juillet 2024, lors des élections législatives à Saint-Urbain ? Dimanche dernier, l'abstention à Saint-Urbain pour le 1er tour des législatives 2024 s'est élevée à 34,6%. Il y a deux ans, lors du second tour de la dernière élection présidentielle, le pourcentage d'abstention avait représenté 23,06% des votants de la commune. L'abstention était de 21,81% au premier tour. En proportion, le pourcentage d'abstention aux législatives 2022 se chiffrait à 58,41% au premier tour et 62,14% au second tour. Peut-on pronostiquer l'abstention de ce jour à Saint-Urbain ? La perte de confiance dans les partis traditionnels est capable d'impacter le taux de participation à Saint-Urbain (85230).

17:29 - Les données démographiques de Saint-Urbain révèlent les tendances électorales Dans les rues de Saint-Urbain, le scrutin est en cours. Avec ses 1 939 habitants, cette localité possède une certaine vigueur démographique. L'existence de 93 entreprises sur son territoire illustre son dynamisme. Le pourcentage de foyers détenant au moins une voiture (82,68%) souligne le poids des questions de transport et d'aménagement routier dans les préoccupations des votants. Les électeurs, comprenant une proportion de 36,44% de retraités, démontreront-ils leur engagement en se rendant dans les isoloirs ? Au sein de cette diversité sociale, 47,44% des ménages sont composées de couples avec enfants. La dette par habitant, s'élevant à 721,82 €, pèse sur une ville qui ambitionne un avenir prospère. Chaque bulletin comptabilisé aujourd'hui à Saint-Urbain contribue à édifier l'avenir français.