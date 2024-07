Résultat des législatives 2024 à Barbâtre (85630) – 2e tour [PUBLIE]

En direct

22:59 - À Barbâtre, quel candidat vont adopter les électeurs de la gauche ? Avec un peu plus de 28% des votes au niveau national dans les résultats du premier tour des législatives la semaine dernière, le Nouveau Front populaire a fait mieux que la Nouvelle union populaire et sociale (Nupes). Un score qui pourrait lui offrir l'opportunité de rivaliser avec le RN au second tour. Le matelas apparaît comme important : lors du premier tour des élections des députés la semaine dernière, à Barbâtre, le binôme Front populaire a pour sa part réuni 19,08% des votes dans la localité. Une performance à comparer néanmoins avec les 20,43% de la Nupes au premier tour en 2022 ou les 20% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des scores de tous les candidats rouges, verts et roses.

20:58 - Barbâtre compte parmi les rares secteurs où le RN n'a pas progressé ces 2 dernières années Le score en faveur du RN va être le déterminant pour cette élection 2024 au niveau local. Alors qu'on a vu près de 15 points de plus pour le RN au niveau du pays, entre les législatives 2022 et les législatives 2024, Barbâtre semble néanmoins dans une situation différente. Entre le score de 2022 et le score de 2024, il n'a en effet pas gagné de terrain dans la commune. Un constat en trompe-l'oeil en réalité, puisque ce sont les nouveaux alliés du RN qui ont illustré cette poussée...

20:29 - Quel verdict final pour le bloc présidentiel aux législatives 2024 à Barbâtre ? A l'échelle locale comme dans le reste du pays, le résultat de la formation incarnée par Jordan Bardella à ces élections législatives sera en conséquence très scruté. Le Rassemblement national peut-il l'emporter cette fois à Barbâtre, dans ce scénario très différent de 2022 ? Avec 19,86% à Barbâtre, le RN était en revanche distancé par les 39,61% du binôme Ensemble ! - Majorité présidentielle au premier tour des législatives il y a deux ans. Au second tour encore, le premier rang local reviendra au ticket Ensemble ! - Majorité présidentielle avec 62,55% contre 37,45% pour les perdants. Stéphane Buchou conservait donc son avance sur place.

20:05 - Déjà 31,89% pour le RN à Barbâtre aux élections législatives Pour le 1er round des élections législatives dimanche 30 juin 2024, les habitants de Barbâtre ont plébiscité Pascal Dubin (Union de l'extrême droite), qui a accumulé 31,89% des bulletins de vote. Un résultat qui lui a permis de coiffer au poteau Stéphane Buchou (Ensemble !) et Pascale Marchand (Front populaire) avec 30,28% et 19,08% des électeurs. Même première place concernant le vote de la circonscription, Pascal Dubin glanant cette fois 35,59%, devant Stéphane Buchou avec 34,89% et Pascale Marchand avec 16,41%.

19:21 - A la publication des résultats des législatives 2024, quelle est l'abstention à Barbâtre ? Pour se faire une idée du vote des citoyens de cette commune, il faut également analyser les résultats des consultations démocratiques antérieures. À Barbâtre, le taux d'abstention au premier round des législatives 2024 a été de 27,21%, moins élevé que celui des dernières élections européennes. Il y a quelques semaines, à l'occasion du précédent scrutin européen, sur les 1 659 inscrits sur les listes électorales à Barbâtre, 43,04% avaient effectivement refusé de se rendre à leur bureau de vote, contre un taux d'abstention de 45,52% lors des européennes de 2019. Pour information, au niveau de l'Hexagone, le taux d'abstention aux européennes 2024 se chiffrait à 49% lors de l'unique tour du scrutin, mieux qu'en 2019.

18:35 - La participation à Barbâtre va-t-elle descendre au 2e tour des législatives 2024 ? À Barbâtre, l'une des clés de ces législatives 2024 est indéniablement l'abstention. La participation au 1er tour des élections législatives 2024 à Barbâtre s'élevait à 72,79%. Il y a 2 ans, lors du premier tour de l'élection présidentielle, le taux de participation s'était hissé à 77,0% des inscrits sur les listes électorales de la commune, à comparer avec un taux de participation de 78,37% au second tour, ce qui représentait 1 301 personnes. Pour rappel, le pourcentage de participation aux élections législatives 2022 se chiffrait à 54,51% au premier tour. Au second tour, 51,46% des votants ont exercé leur droit de vote. Qu'en sera-t-il ce soir à Barbâtre ?

17:29 - Analyse démographique et économique des élections législatives à Barbâtre Comment la population de Barbâtre peut-elle impacter les résultats des élections législatives ? Avec 35,4% de population active et une densité de population de 142 hab/km², ces chiffres pourraient présager une implication électorale plus forte. Le pourcentage de chômeurs à 13,88% pourrait avoir un effet sur les attentes des habitants quant aux mesures sur l'emploi. Le taux de foyers ne possédant aucune voiture (75,76%) souligne une dépendance moindre à l'égard de l'automobile, ce qui peut impacter les 912 votants sur des problématiques de mobilité et d'infrastructure. Le nombre d'allocataires de la CAF (11,45%) met en évidence la nécessité d'un accompagnement familial, et le pourcentage de salariés en contrat à durée déterminée (15,6%) indique des défis de stabilité de l'emploi. Un pourcentage de résidences secondaires de 72,2%, comme à Barbâtre, indique un tourisme important dans la région. Cela peut impacter l'engagement politique des habitants sur des questions liées à l'environnement, au développement urbain et à l'économie locale.