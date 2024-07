Résultat des législatives 2024 aux Sables-d'Olonne : les premiers chiffres du 2e tour

Stéphane Buchou (Majorité présidentielle) a rassemblé 38,77% des voix aux Sables-d'Olonne le 30 juin, pour le 1er tour de l'élection législative. En 2e place, Pascal Dubin (Union de l'extrême droite) recueillait 32,72%. Enfin, Pascale Marchand (Front populaire) obtenait 17% des électeurs. Les électeurs passés par les bureaux de vote de la commune n'avaient pas opté pour les mêmes bulletins que ceux de la 3ème circonscription de la Vendée. Pascal Dubin y remportait ce premier tour, avec cette fois 35,59% devant Stéphane Buchou avec 34,89% et Pascale Marchand avec 16,41%.

Comment votent ordinairement les électeurs de cette ville ? En comparaison avec les européennes de ce printemps, la participation lors du 1er round des élections législatives 2024 aux Sables-d'Olonne s'est intensifiée, atteignant 70,55%. Lors du précédent scrutin européen, 41 901 électeurs des Sables-d'Olonne avaient en effet participé au vote (soit 55,04%). Le taux de participation était de 54,73% il y a 5 ans. A l'échelle nationale, la participation était déjà scrutée dimanche dernier. Elle atteignait 26% à 12 h et 59% à 17 heures pour le premier tour, c’était mieux qu’en 2022.

Le taux d'abstention est incontestablement l'un des facteurs cruciaux du scrutin législatif. Les Sables-d'Olonne a enregistré une participation de 70,55%, dimanche, au premier tour des élections législatives 2024. Il y a deux ans, au premier tour de la dernière présidentielle, sur les 41 812 inscrits sur les listes électorales dans l'agglomération, 74,65% avaient pris part au scrutin, contre une participation de 74,37% au second tour, ce qui représentait 31 108 personnes. Pour mémoire, le pourcentage de participation aux législatives 2022 s'élevait à 49,0% au premier tour. Au second tour, 46,44% des votants ont exercé leur droit de vote. La volonté d'être enfin entendu est capable de ramener les citoyens des Sables-d'Olonne (85100) dans les bureaux de vote.

17:29 - Tendances démographiques et électorales aux Sables-d'Olonne : ce qu'il faut savoir

Au cœur de la campagne électorale législative, Les Sables-d'Olonne se présente comme une commune dynamique et active. Avec ses 48 402 habitants, cette commune cosmopolite reflète la richesse culturelle de la France contemporaine. La pluralité socio-économique s'observe dans ses 4 354 entreprises, dont l'activité est soutenue par un tissu familial de 32 700 foyers fiscaux. Le taux de foyers ne détenant aucune voiture (48,41%) montre une dépendance moindre à l'égard de l'automobile, ce qui peut affecter les électeurs sur des questions de transport et d'infrastructure. Les Sables-d'Olonne incarne une communauté diversifiée, avec ses 748 résidents étrangers, soit 1,59% de sa population, enrichissant la dimension sociale et culturelle de la ville. Dans cette mosaïque sociale, près de 63,37% des familles sont des couples sans enfant. Cependant, une dette par habitant de 1205,46 € pourrait devenir un obstacle financier pour la ville. Finalement, aux Sables-d'Olonne, les préoccupations locales se mêlent aux objectifs français.