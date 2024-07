Résultat des législatives 2024 à Sainte-Foy (85150) – 2e tour [PUBLIE]

En direct

21:12 - Que vont peser les électeurs de gauche à Sainte-Foy ? L'autre source de doute qui enveloppe ces élections de 2024 est celle du choix des électeurs de gauche après l'avènement du Front populaire pour ces législatives. L'ensemble a rassemblé un peu plus de 28% des voix au niveau national dimanche dernier, soit 2,5 points de plus environ que la Nupes il y a deux ans. Lors du premier tour des législatives la semaine dernière, à Sainte-Foy, le binôme Front populaire a pour sa part cumulé 14,37% des votes dans la commune. Un chiffre néanmoins en baisse de -2 points par rapport à celui de la Nupes au premier tour de 2022.

20:58 - Sainte-Foy compte parmi les rares secteurs où le RN n'a pas progressé Le résultat des législatives au niveau local sera regardé à travers le prisme de la dynamique du RN, comme dans le reste de la France. Alors qu'on a vu pas loin de 15 points gagnés par le RN au niveau de la France, entre les législatives 2022 et les législatives 2024, Sainte-Foy semble néanmoins dans une situation plus mesurée. Entre le score de 2022 et le score de 2024, le Rassemblement national n'a en effet pas avancé dans les bureaux de vote sur place. Un constat en trompe-l'oeil en réalité, puisque ce sont les nouveaux alliés du RN qui sont en tête...

20:29 - Quel score final à Sainte-Foy pour la majorité aux élections législatives ? Le nombre d'électeurs séduits par la formation incarnée par Jordan Bardella ce dimanche sera en conséquence une des clés pour le second tour de cette élection du Parlement localement, comme au niveau national. Le Rassemblement national peut-il l'emporter cette fois à Sainte-Foy, dans ce scénario très différent de 2022 ? Lors des dernières législatives à Sainte-Foy, le RN se plaçait en revanche à la deuxième place sur le podium, 28,23% des habitants passés par l'isoloir ayant choisi de faire confiance à son binôme, contre 30,71% pour Stéphane Buchou (La République en Marche) au premier tour. Au deuxième, il n'avait toujours pas réussi à s'imposer dans la localité, laissant de nouveau la première place au binôme Ensemble ! Avec 53,02%. Stéphane Buchou remportait donc cette élection sur place.

20:05 - Quel score pour le Rassemblement national au second tour à Sainte-Foy ? D'après les enquêtes dévoilées sur la base des résultats du premier tour, le camp de Jordan Bardella serait susceptible de s'arroger pas loin de 250 sièges à l'issue des élections législatives. La coalition de gauche pourrait mettre la main sur près de 200 sièges. Les candidats de la majorité fidèles à Emmanuel Macron garderaient entre 95 et 125 députés. Il faudra bien entendu tenir compte des caractéristiques des territoires. Pascal Dubin (Union de l'extrême droite) a raflé 44,12% des voix à Sainte-Foy le 30 juin, pour le premier round des législatives. Stéphane Buchou (Ensemble !) et Pascale Marchand (Nouveau Front populaire) suivaient en captant respectivement 28,01% et 14,37% des votants. Pascal Dubin était aussi en tête dans la 3ème circonscription de la Vendée dans son ensemble, avec cette fois 35,59%, devant Stéphane Buchou avec 34,89% et Pascale Marchand avec 16,41%.

19:21 - Participation : quelle différence avec le scrutin européen à Sainte-Foy ? L'analyse des consultations politiques passées est l'occasion de se faire une idée du vote des électeurs de cette localité. À Sainte-Foy, le pourcentage de participation lors du 1er round des législatives 2024 a été de 72,07%, plus important de 20 points que celui des dernières élections européennes. Au moment du scrutin européen de début juin, 2 179 personnes en âge de participer à une élection à Sainte-Foy avaient en effet participé à l'élection (soit 52,91%), contre un taux de participation de 52,7% en 2019. En proportion, au niveau du pays, la participation aux européennes 2024 représentait 51% lors de l'unique tour du scrutin, mieux qu'en 2019.

18:35 - La participation à Sainte-Foy va-t-elle descendre lors du 2e tour des législatives 2024 ? À Sainte-Foy, l'une des clés de ces législatives 2024 est à n'en pas douter l'ampleur de la participation. 27,93% des électeurs de Sainte-Foy se sont abstenus lors du 1er tour des élections législatives 2024. Il y a deux ans, à l'occasion du premier tour de la présidentielle, le pourcentage d'abstention s'était hissé à 18,57% dans la ville. L'abstention était de 18,7% au second tour. Pour mémoire, l'abstention aux élections législatives 2022 atteignait 54,97% au premier tour et 55,61% au second tour.

17:29 - Dynamique électorale à Sainte-Foy : une analyse socio-démographique Les données démographiques et socio-économiques de Sainte-Foy révèlent des tendances nettes susceptibles d'affecter les résultats des législatives. La jeunesse et les demandeurs d'emploi sont des segments démographiques cruciaux dans la localité, avec près de 36% de la population ayant 29 ans et moins, et un taux de chômage de 7,87%. Le taux de foyers ne détenant aucune voiture (13,65%) montre une dépendance moindre à l'automobile, ce qui peut affecter les 919 électeurs sur des problématiques de transport et d'aménagement routier. Le nombre d'allocataires de la CAF (16,96%) révèle la nécessité d'un suivi familial, et le taux de salariés en CDD (7,93%) fait ressortir des enjeux de stabilité du travail. Les données sur l'instruction à Sainte-Foy mettent en exergue des niveaux variés de qualifications, avec 19,14% des résidents non diplômés, cela peut indiquer des enjeux tels que le manque d'opportunités éducatives, le décrochage scolaire ou des difficultés économiques.