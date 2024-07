Résultat des législatives 2024 à Notre-Dame-de-Monts (85690) – 2e tour [PUBLIE]

En direct

21:12 - Sur quel candidat vont converger les orphelins du Front populaire à Notre-Dame-de-Monts ? Combien d'électeurs voteront pour le Nouveau Front populaire, alliant LFI, le PS, EELV, le PCF et d'autres, et donné de plus en plus plus proche du Rassemblement national par les sondeurs lors du second tour de ces élections législatives ? Les 28,06% des suffrages glanés au niveau national sont encourageants. Au cours du premier tour des élections de l'Assemblée la semaine dernière, à Notre-Dame-de-Monts, le binôme Front populaire a pour sa part glané 15,43% des votes dans la localité. Il a donc fait progresser la gauche de 1 point par rapport à celui de la Nupes au premier tour de 2022.

20:58 - Le Rassemblement national n'a pas avancé à Notre-Dame-de-Monts Le résultat des législatives au niveau local sera scruté avec le prisme de la dynamique RN, comme au niveau national. Alors que les résultats nationaux ont montré près de 15 points gagnés par le RN au niveau du pays, entre les législatives 2022 et les législatives 2024, Notre-Dame-de-Monts semble néanmoins dans une situation différente. Entre le score de 2022 et celui de 2024, le parti n'a en effet pas augmenté son score dans les bureaux de vote sur place. Une exception qui va se confirmer ?

20:29 - La majorité gagnant aux législatives 2022 à Notre-Dame-de-Monts Il s'agit désormais de savoir si l'évolution du scrutin au second tour sera semblable à celle de 2022 ou éloignée. Aux législatives à l'époque à Notre-Dame-de-Monts, le RN finissait en revanche à la deuxième place, 19,87% des votants ayant choisi de faire confiance à son binôme, contre 39,26% pour Stéphane Buchou (La République en Marche) au premier tour. Au second, il n'avait toujours pas réussi à s'imposer dans la ville, laissant de nouveau la première place au binôme Ensemble ! - Majorité présidentielle (60,52%). Stéphane Buchou s'imposait donc définitivement sur place.

20:05 - Les premiers résultats des législatives sont-ils révélateurs du second tour à Notre-Dame-de-Monts ? Avec 37,06% des suffrages, Stéphane Buchou (Majorité présidentielle) a pris les devants à Notre-Dame-de-Monts, dimanche 30 juin 2024 pour le 1er tour de la législative. Un score qui lui a permis de coiffer au poteau Pascal Dubin (Union de l'extrême droite) et Pascale Marchand (Nouveau Front populaire) avec respectivement 36,08% et 15,43% des votants. C'est en revanche Pascal Dubin qui arrivait en première place, concernant le vote de la 3ème circonscription de la Vendée, avec cette fois 35,59% devant Stéphane Buchou avec 34,89% et Pascale Marchand avec 16,41%.

19:21 - Et que dire de l'abstention par rapport aux européennes à Notre-Dame-de-Monts ? Au fil des dernières consultations politiques, les 2 208 habitants de cette localité ont révélé leurs habitudes de vote. Le 30 juin dernier, 25,04% des électeurs de Notre-Dame-de-Monts se sont abstenus au 1er tour des législatives 2024, un chiffre inférieur de 15 points à celui des dernières élections européennes. Il y a quelques semaines, pendant le précédent scrutin européen, parmi les 2 238 personnes en âge de voter à Notre-Dame-de-Monts, 40,8% avaient en effet boudé les urnes. L'abstention était de 40,61% il y a cinq ans. Au niveau de la France entière, la participation était déjà analysée dimanche dernier. Elle atteignait 25,9% à midi et 59,4% à 17 h pour le premier tour, bien plus qu'en 2022.

18:35 - À Notre-Dame-de-Monts, le score de l'abstention lors du 2e tour des législatives sera un élément déterminant Le taux de participation constitue indiscutablement un critère décisif de ces législatives 2024. Dans la localité, l'abstention pour le premier tour des législatives 2024 s'élevait à 25,04%. Pour mémoire, l'abstention aux législatives 2022 représentait 42,72% au premier tour. Au deuxième tour, 46,82% des électeurs n'ont pas exercé leur droit de vote. Il y a deux ans, pour le second tour de la dernière présidentielle, le pourcentage d'abstention avait représenté 20,59% des inscrits sur les listes électorales de la localité. L'abstention était de 19,14% au premier tour.

17:29 - Analyse démographique et économique des élections législatives à Notre-Dame-de-Monts La diversité démographique et les réalités socio-économiques de Notre-Dame-de-Monts contribuent à façonner les intérêts et les préoccupations des électeurs, et donc leur influence sur les législatives. Avec une densité de population de 98 hab/km² et un taux de chômage de 15,08%, les questions liées au chômage et à l'habitat sont des inquiétudes majeures. Un salaire moyen mensuel net de 2124,55 €/mois souligne le poids des questions sur le niveau de vie dans les préoccupations des 1 271 votants. Le nombre de familles monoparentales (10,11%) met en évidence la nécessité d'un accompagnement familial, alors que le pourcentage de salariés en contrat à durée déterminée (11,74%) indique des défis de sécurité de l'emploi. Un taux de résidences secondaires de 67,44%, comme à Notre-Dame-de-Monts, indique un tourisme important dans la région. Les propriétaires de maisons de vacances peuvent avoir des préoccupations politiques différentes des résidents permanents.