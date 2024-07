Résultat des législatives 2024 au Perrier (85300) – 2e tour [PUBLIE]

En direct

21:12 - Les bulletins du Front populaire observés La répartition des voix de gauche est aussi à prendre en compte lors du second tour de ces législatives, avec une inconnue : les intentions de ceux qui avaient opté pour le Nouveau Front populaire la semaine dernière. Ce dernier pourrait rassembler une part importante des électeurs en France. Le 30 juin, l'attelage a récolté un peu plus de 28% des votes au niveau de l'Hexagone alors que la Nupes en avait récolté moins de 26% il y a deux ans. La somme de voix semble conséquente. Lors du premier tour des élections de l'Assemblée dimanche dernier, au Perrier, le binôme Front populaire a pour sa part enregistré 12,62% des votes dans la commune. Un score néanmoins en baisse en comparaison des 14,52% de la Nupes au premier tour en 2022.

20:58 - Le Perrier compte parmi les rares communes où l'extrême droite n'a pas avancé ces 2 dernières années Avec un score qui a encore gagné deux points depuis les européennes, la marche du Rassemblement national lors de ces élections législatives est à observer localement. Alors qu'on a observé un peu plus de 14 points supplémentaires pour le RN à l'échelle nationale, entre les législatives 2022 et les législatives 2024, Le Perrier semble néanmoins dans une réalité différente. Entre le score de 2022 et celui de 2024, le mouvement n'a en effet pas progressé dans les bureaux de vote locaux. Un constat en trompe-l'oeil en réalité, puisqu'à défaut du RN, ce sont ses nouveaux alliés qui qui illustrent cette montée de l'extrême droite…

20:29 - Un bloc de la majorité toujours favori ce soir ? Le résultat du second tour des élections législatives au niveau local sera en conséquence scruté avec le prisme de la dynamique du RN, comme dans le reste de la France. Et cette fois, contrairement à la législative 2022, le RN a peut-être des chances de s'imposer. Aux législatives à l'époque au Perrier, le RN avait en revanche dû se contenter de la deuxième place, 30,68% des électeurs ayant choisi son binôme, contre 35,35% pour Stéphane Buchou (Ensemble ! - Majorité présidentielle) au premier tour. Au second tour, il n'avait toujours pas réussi à s'imposer dans la localité, laissant de nouveau la première place au binôme Ensemble ! Avec 54,97%. Stéphane Buchou remportait donc ce scrutin sur place.

20:05 - Quel résultat pour le Rassemblement national ce soir au Perrier ? Pascal Dubin (Union de l'extrême droite) a engrangé 44,09% des voix au Perrier le 30 juin 2024, au soir du premier round de l'élection législative. Stéphane Buchou (Majorité présidentielle) récupérait 29,85%. De son côté, Pascale Marchand (Front populaire) récupérait 12,62% des électeurs. Même première place concernant le vote de la 3ème circonscription de la Vendée, Pascal Dubin rassemblant cette fois 35,59%, devant Stéphane Buchou avec 34,89% et Pascale Marchand avec 16,41%.

19:21 - Législatives 2024 au Perrier : une participation inédite ? Au cours des dernières consultations politiques, les 2 178 habitants de cette commune ont dévoilé leurs préférences de vote. Les données montrent un taux d'abstention de 30,71% au 1er round des élections législatives 2024 au Perrier, inférieur à celui des dernières européennes. Au moment du dernier scrutin européen, 47,93% des inscrits sur les listes électorales du Perrier (85) avaient effectivement déserté les urnes, contre une abstention de 46,61% pour les européennes de 2019. Pour information, au niveau de l'Hexagone, le taux d'abstention aux européennes 2024 représentait 48,5% lors de l'unique tour du scrutin.

18:35 - L'un des enjeux majeurs de ces législatives 2024 au Perrier demeure la participation L'un des facteurs essentiels de ce scrutin législatif 2024 est sans nul doute le taux d'abstention. Le taux de participation au 1er tour des élections législatives 2024 au Perrier s'élevait à 69,29%, dimanche dernier. Pour mémoire, le taux de participation aux élections législatives 2022 atteignait 45,36% au premier tour et 43,33% au deuxième tour. Peut-on pronostiquer la participation d'aujourd'hui au Perrier ? A l'occasion du second tour de la présidentielle, parmi les 1 768 inscrits sur les listes électorales au sein de la commune, 78,29% s'étaient rendus dans l'isoloir. Le taux de participation était de 76,53% au premier tour, ce qui représentait 1 353 personnes. L'inflation dans le pays serait notamment en mesure de pousser les électeurs du Perrier à s'intéresser plus fortement au scrutin.

17:29 - Impact des caractéristiques démographiques sur le paysage politique du Perrier Quel portrait faire du Perrier, à quelques heures de l'annonce des résultats des élections législatives ? Dotée de 1 186 logements pour 2 140 habitants, la densité de la commune est de 58 habitants/km². Ses 173 entreprises démontrent un certain dynamisme. Dans la commune, 31% de la population est âgée de 0 à 29 ans, et 8,51% ont 75 ans et plus, ce qui pourrait agir sur les orientations des politiques en ce qui concerne l'instruction et les soins de santé. Les citoyens, dont 50,53% sont des retraités, exprimeront-ils un intérêt pour la vie démocratique en se mobilisant pour les élections ? Malgré un pourcentage de chômeurs de 11,6%, la commune dévoile un dynamisme certain, avec un revenu moyen par foyer fiscal de 27 467 €/an. Le Perrier incarne la vitalité et l'authenticité d'un pays en mouvement.