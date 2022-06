Résultat des législatives à Aizenay - Election 2022 (85190) [PUBLIE]

13/06/22 00:59

Résultat des législatives 2022 à Aizenay

Le résultat des élections législatives 2022 à Aizenay est publié. Retrouvez ci-dessous le résultat officiel de l'élection communiqué par le ministère de l'Intérieur.

Résultat de la législative dans la 1ère circonscription de la Vendée

Le résultat de la législative à Aizenay est tombé. Dans la 1ère circonscription de la Vendée, les citoyens d'Aizenay se sont tournés vers la candidature Ensemble ! (Majorité présidentielle). Néanmoins, le résultat de la législative dans la 1ère circonscription de la Vendée peut toujours évoluer si les électeurs des 34 autres communes qui la composent votent différemment de ceux d'Aizenay. Philippe Latombe a obtenu 35% des votes. Il précède Lucie Etonno (Nouvelle union populaire écologique et sociale) et Laurent Caillaud (Les Républicains) qui décrochent respectivement 23% et 16% des voix. Le niveau de la participation représente 47% des habitants habilités à voter dans la commune au niveau de cette circonscription électorale, ce qui représente 3 589 votants.

Tête de liste Liste % voix circonscription % voix Aizenay Philippe Latombe Ensemble ! (Majorité présidentielle) 30,65% 35,42% Lucie Etonno Nouvelle union populaire écologique et sociale 24,16% 22,66% Laurent Caillaud Les Républicains 16,95% 16,25% Lilas N'Dong Rassemblement National 16,21% 15,59% Eric Mauvoisin-Delavaud Reconquête ! 3,63% 2,45% Alain Bouyer Ecologistes 2,23% 1,99% Vincent Pilet Divers droite 1,83% 1,39% Jean-François Hee Droite souverainiste 1,47% 1,41% Gilles Robin Divers extrême gauche 1,16% 1,18% Arthur Dubois Ecologistes 0,84% 0,72% Aya Salama Divers gauche 0,47% 0,38% Etienne Dreyfus Divers gauche 0,40% 0,55% Participation au scrutin Circonscription Aizenay Taux de participation 47,16% 47,08% Taux d'abstention 52,84% 52,92% Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 2,01% 2,40% Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 1,06% 1,09% Nombre de votants 55 950 3 589

Les résultats du 1er tour des élections législatives 2022 d'Aizenay sont dévoilés. Découvrez qui de LREM, du RN ou de la NUPES arrive en tête de l'élection dans votre commune. En direct 18:51 - Que vont trancher les supporters de gauche à Aizenay ? Une des questions cruciales de ces élections législatives 2022, en France comme à Aizenay, sera le résultat de la coalition LFI-PS-EELV de Jean-Luc Mélenchon. Le candidat de gauche avait enregistré 13,99% des suffrages le dimanche 10 avril sur place. Les reports des suffrages socialistes et écologistes sont aussi à considérer ce 12 juin sur ce territoire. Yannick Jadot et Anne Hidalgo avaient obtenu respectivement 5,4% et 1,64% au premier tour de la présidentielle. La coalition de gauche peut donc potentiellement obtenir 21,03% à Aizenay pour ce premier tour des élections législatives. 16:30 - Les sondages d'intentions de vote, un révélateur aussi pour le résultat des législatives 2022 à Aizenay ? Emmanuel Macron avait glané la première position à l'issue de la dernière élection présidentielle à Aizenay avec 39,97% des votes, au 1er tour. Marine Le Pen terminait en deuxième position à 22,1%, devançant Jean-Luc Mélenchon à 13,99% et Yannick Jadot à 5,4%. Les dynamiques nationales des ultimes semaines chambouleront peut-être ce tableau lors des législatives à Aizenay ce dimanche. Or la majorité présidentielle et la coalition de gauche portée par Jean-Luc Mélenchon ont vu leur écart se rapprocher dans les sondages jusqu'à atteindre 1 petit point vendredi soir (27% contre 28% selon le dernier Ipsos pour France TV et Radio France), avec un Rassemblement national troisième, proche des 20%. 14:30 - La participation demeure le chiffre clé de ces législatives à Aizenay À Aizenay, la participation constituera sans nul doute l'une des clés des élections législatives 2022. A l'échelle du pays tout entier, la participation était déjà un sujet majeur il y a deux mois. Elle s'élevait à 25,48% à 12 heures et seulement 65% à 17 heures pour le premier tour, moins qu'en 2017. Il y a 2 mois, à l'occasion du second tour de la présidentielle, le taux de participation s'était hissé à 79,48% des inscrits sur les listes électorales de la ville. Le taux de participation était de 79,17% au premier tour, ce qui représentait 6 005 personnes. Les jeunes générations expriment souvent un désintérêt pour les élections nationales, cet état de fait peut-il s'inverser pour des législatives ? 11:30 - La participation sera-t-elle en berne à Aizenay lors du premier tour des législatives ? Le premier tour d'élection de ce 12 juin affichera-t-il une nouvelle abstention record à l'instar des législatives de 2017 ? Les chiffres de la France en 2017 parlent d'eux-mêmes, le taux de participation aux élections législatives représentait 48,70% au premier round et seulement 42,64% au second tour, c’était moins qu’en 2012. Pour se faire une idée du vote des citoyens de cette commune, il est nécessaire d'observer les résultats des consultations politiques antérieures. A l'occasion des précédentes élections législatives, 6 865 personnes habilitées à participer à une élection à Aizenay s'étaient rendues dans l'isoloir au premier tour (soit 52,6%), à comparer avec une participation de 43,98% pour le deuxième tour. 09:30 - Les citoyens d'Aizenay ont jusqu'à 18 heures pour glisser leur bulletin dans l'urne C'est donc parti pour ces législatives 2022 ! À Aizenay, il reste encore du temps pour faire son choix parmi les 12 candidats qui s'opposent pour devenir député (soit plus que dans les autres circonscriptions en moyenne). Les 7585 inscrits d'Aizenay ont jusqu'à 18 heures pour voter. Il leur suffit de se rendre dans l'un des 6 bureaux de vote de la ville pour glisser leur bulletin dans l'urne.

Législatives 2022 à Aizenay : les enjeux

Le 10 avril dernier, Emmanuel Macron avait obtenu 40% des voix au premier tour à Aizenay, devant Marine Le Pen et Jean-Luc Mélenchon. L'ancienne conseillère municipale d'Hénin-Beaumont et l'ancien président du Parti de gauche avaient obtenu 22% et 14% des votes. Au deuxième tour comme au premier, Emmanuel Macron était ressorti en tête du résultat de la présidentielle d'Aizenay grâce à 66% des suffrages. Marine Le Pen avait récupéré 34% des voix. Le président fraîchement réélu sera-t-il en mesure d'obtenir une majorité des députés de l'hémicycle au vu des voix qu'il a rassemblées dans cette commune dès le premier tour de la présidentielle ? Le 12 juin 2022 pour le premier tour et le 19 juin pour le second, les citoyens domiciliés à Aizenay (85) seront incités à participer aux législatives 2022 comme l'ensemble des Français. Pour quel candidat voteront-ils ?