Résultat des législatives 2024 à Beaulieu-sous-la-Roche (85190) – 2e tour [PUBLIE]

21:12 - Sur qui vont se porter les 21,5% de la gauche à Beaulieu-sous-la-Roche ? Quelle part des Français votera pour le Nouveau Front populaire, soutenu par les insoumis, les socialistes, les écologistes, les communistes et d'autres forces de gauche, et donné comme plus proche du RN par les sondeurs lors du second tour de ces élections législatives ? Les 28,06% des bulletins obtenus au niveau national sont un premier indicateur. Au cours du premier tour des élections de l'Assemblée dimanche dernier, à Beaulieu-sous-la-Roche, le binôme Front populaire a pour sa part glané 21,5% des votes dans la localité. Un score néanmoins en baisse en comparaison des 22,46% de la Nupes au premier tour en 2022.

20:58 - Progression fulgurante du Rassemblement national à Beaulieu-sous-la-Roche en 2 ans Le résultat en faveur du Rassemblement national sera très observé au niveau local pour ces législatives. L'avancée du parti, qui se chiffre déjà à 17 points à Beaulieu-sous-la-Roche entre son score des législatives de 2022 et le scrutin du 30 juin dernier, au premier tour, est d'ailleurs notable. Le mouvement lepéniste semble en effet avoir progressé encore plus vite à l'échelle locale qu'au niveau national, les résultats en France donnant à ses prétendants plutôt 15 points de plus il y a une semaine qu'en 2022. Tout dépendra des reports de voix, mais on peut déduire que le RN sera vainqueur ici ce 7 juillet, pour le second tour des législatives.

20:29 - Ensemble s'en sortait bien aux législatives il y a deux ans à Beaulieu-sous-la-Roche Reste dorénavant à savoir si la tendance au deuxième tour sera proportionnelle ou non à celle de 2022. Le premier tour des législatives il y a deux ans à Beaulieu-sous-la-Roche offrait aussi 26,05% pour Béatrice Bellamy des suffrages, alors que les candidats LFI-PS-PC-EELV obtiendront 22,46% des voix. Au second tour encore, la première place reviendra au ticket Ensemble ! Avec 56,94% contre 43,06% pour les perdants. Béatrice Bellamy remportait donc ce scrutin sur place.

20:05 - Que peuvent montrer les scores de dimanche dernier pour Beaulieu-sous-la-Roche ? Le dimanche 30 juin 2024, les électeurs de Beaulieu-sous-la-Roche ont préféré Béatrice Bellamy (Ensemble !), qui a enregistré 40,53% des voix. Marie-Christine Ebran (Rassemblement National) et Nicolas Helary (Front populaire) suivaient en récupérant respectivement 36,08% et 21,5% des électeurs. Béatrice Bellamy était aussi en tête dans la 2ème circonscription de la Vendée dans son ensemble, avec cette fois 38,74%, devant Marie-Christine Ebran avec 36,53% et Nicolas Helary avec 23,34%.

19:21 - Que dire du scrutin européen à Beaulieu-sous-la-Roche au niveau de la participation ? Comment ont voté le plus souvent les électeurs de cette ville lors des derniers rendez-vous électoraux ? À Beaulieu-sous-la-Roche, le pourcentage d'abstention au 1er tour des législatives 2024 a atteint 25,95%, inférieur de 20 points à celui des dernières élections européennes. Au moment du scrutin européen de début juin, le taux d'abstention atteignait effectivement 45,09% au sein de Beaulieu-sous-la-Roche (85), contre un taux d'abstention de 46,93% lors des européennes de 2019. A l'échelle de l'Hexagone, la participation était déjà un sujet majeur il y a une semaine. Elle représentait 25,90% à 12 h et 59,39% à 17 h pour le premier tour, du jamais vu depuis les années 1990.

18:35 - Une baisse de l'abstention peut-elle influencer les résultats au deuxième tour à Beaulieu-sous-la-Roche ? Qu'en est-il de la participation ce dimanche, lors des législatives à Beaulieu-sous-la-Roche ? La participation au 1er tour des élections législatives 2024 à Beaulieu-sous-la-Roche s'élevait à 74,05%. Il y a deux ans, au second tour de la présidentielle, le taux de participation s'était élevé à 79,02% des votants de la commune. Le taux de participation était de 78,4% au premier tour, c'est-à-dire 1 390 personnes. Pour rappel, la participation aux législatives 2022 se chiffrait à 46,67% au premier tour et 46,03% au second tour. Les jeunes générations affichent souvent une indifférence pour les scrutins électoraux, cette réalité peut-elle s'aggraver pour les législatives à Beaulieu-sous-la-Roche ?

17:29 - Beaulieu-sous-la-Roche : quand les données démographiques façonnent les urnes Devant les 2 bureaux de vote dispersés à travers Beaulieu-sous-la-Roche, les citoyens se réunissent pour exercer leur droit. Avec ses 2 316 habitants, cette commune possède une certaine vitalité démographique. L'existence de 163 entreprises sur son territoire est une preuve de dynamisme. Le taux de ménages ne possédant aucune voiture (14,98%) souligne une dépendance moindre à l'égard de l'automobile, ce qui peut affecter les votants sur des problématiques de mobilité et d'infrastructure. Les habitants, dont 48,07% sont des retraités, montreront-ils un intérêt pour la vie démocratique en se mobilisant pour les élections ? Malgré un pourcentage de chômeurs de 8,39%, la commune dévoile un revenu moyen par foyer fiscal de 27 572 € par an, illustrant un certain niveau de prospérité. En conclusion, Beaulieu-sous-la-Roche incarne les enjeux et les ambitions de la France contemporaine.