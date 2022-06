Résultat des législatives à Angerville - Election 2022 (91670) [PUBLIE]

Le résultat des élections législatives 2022 à Angerville est publié. Retrouvez ci-dessous le résultat officiel de l'élection communiqué par le ministère de l'Intérieur.

Résultat de la législative dans la 2ème circonscription de l'Essonne

Le ministère de l'Intérieur a proclamé le résultat de la législative 2022 à Angerville. La candidate Rassemblement National arrache la première place chez les 2862 électeurs de la 2ème circonscription de l'Essonne et résidant à Angerville. Les électeurs des 67 autres communes de cette circonscription électorale voteront-ils comme ceux d'Angerville ? Le niveau de la participation s'élève à 45% des habitants enregistrés sur les listes électorales au sein de la commune pour la 2ème circonscription de l'Essonne. Au niveau de la ville, Nathalie Da Conceicao Carvalho a obtenu 29% des votes. Naïma Sifer (Ensemble ! (Majorité présidentielle)) et Mathieu Hillaire (Nouvelle union populaire écologique et sociale) reçoivent respectivement 25% et 23% des suffrages.

Tête de liste Liste % voix circonscription % voix Angerville Mathieu Hillaire Nouvelle union populaire écologique et sociale 24,66% 22,76% Nathalie Da Conceicao Carvalho Rassemblement National 22,91% 28,61% Naïma Sifer Ensemble ! (Majorité présidentielle) 20,61% 24,52% Jean-Philippe Dugoin-Clement Union des Démocrates et des Indépendants 14,62% 12,26% Eveline Bryon Reconquête ! 5,14% 3,93% Antonin Morelle Divers droite 3,45% 2,64% Mama Sy Divers droite 2,64% 1,44% François Parolini Divers gauche 2,20% 0,40% Pascal Lemaire Ecologistes 1,83% 1,52% Vincent Bielak Droite souverainiste 0,97% 0,56% Mathilde Phan Hieu Divers extrême gauche 0,97% 1,36% Participation au scrutin Circonscription Angerville Taux de participation 47,68% 44,62% Taux d'abstention 52,32% 55,38% Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,48% 1,02% Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,57% 1,25% Nombre de votants 43 837 1 277

Les résultats du 1er tour des élections législatives 2022 d'Angerville sont dévoilés. Découvrez qui de LREM, du RN ou de la NUPES arrive en tête de l'élection dans votre commune. En direct 19:27 - Quel résultat pour le bloc LFI-PS-EELV de Jean-Luc Mélenchon à Angerville ? Avec un score de 26,67% des suffrages au 1er tour, Jean-Luc Mélenchon aurait pu être qualifié pour le 2eme round de la présidentielle il y a deux mois si la totalité du scrutin s'était bornée à Angerville. Et c'est sans compter les scores de Yannick Jadot et Anne Hidalgo qui avaient glanné respectivement 1,8% et 1,02% au 1er tour de la présidentielle. Le bloc de gauche peut donc espérer glaner 29,49% à Angerville pour ce premier tour des législatives. 16:30 - À Angerville, des sondages tout aussi parlants ? L'élection présidentielle d'avril, à Angerville, se terminait avec, en tête, Marine Le Pen avec 32,41% des suffrages. A la suite, arrivait Jean-Luc Mélenchon à 26,67%, puis Emmanuel Macron à 18,93% et Éric Zemmour à 6,08%. Le chef de l'Etat sortant se plaçait à en revanche un peu moins de 28% des voix au niveau national, contre 23,15% pour Marine Le Pen et près de 22% pour le leader de LFI. Les indicateurs nationaux des dernières semaines chambouleront sans doute la donne lors des législatives dans la cité. Et pour rappel, la majorité a baissé tout près de la coalition de gauche emmenée par Jean-Luc Mélenchon dans les sondages avant la fin de campagne (28% contre 27% dans les derniers sondages Ipsos-Sopra-Steria). Le Rassemblement national, lui, est venu coller les 20%. 14:30 - Quelle influence aura la participation sur les résultats des législatives 2022 à Angerville ? Qu'en sera-t-il de la participation ce dimanche 12 juin, lors du premier tour des législatives à Angerville ? Au niveau national, la participation était déjà un sujet central en avril. Elle s'élevait à 25,48% à 12 heures et seulement 65% à 17 h pour le premier tour. Au deuxième tour de la dernière présidentielle, 69,59% des personnes habilitées à voter dans la commune avaient pris part au scrutin, contre une participation de 73,56% au premier tour, c'est-à-dire 2 103 personnes. La hausse des prix de l'essence qui pèse sur le budget des familles serait par exemple en mesure de nuancer l'importance du scrutin aux yeux des citoyens d'Angerville. 11:30 - Un record d'abstention peut-il impacter les résultats des législatives 2022 à Angerville ? Au fil des derniers rendez-vous électoraux, les 4 379 habitants de cette commune ont laissé entrevoir leurs habitudes de vote. A l'occasion des précédentes élections législatives, 2 689 personnes en âge de participer à une élection à Angerville avaient pris part à l'élection au premier tour (soit 47,42%). La participation était de 44,25% pour le deuxième tour. Plus d'un électeur sur deux n'a pas voté pour les législatives de 2017. Une nouvelle participation en berne se profile-t-elle en 2022 ? Voici les chiffres de 2017 au niveau de la France : le pourcentage de participation aux élections législatives s'élevait à 48,70% au premier round et seulement 42,64% au second tour. 09:30 - Des bureaux de vote ouverts plus tard à Angerville pour les législatives Les clés de ces élections législatives à Angerville sont simples : la cité ne compte qu'une seule circonscription qui aligne 11 candidats. Un chiffre comparable à celui des autres circonscriptions de France. Les votants ont jusqu'à 20 heures dans la soirée pour se rendre aux urnes. L'horaire de fermeture des bureaux de vote a en effet été repoussé dans la commune pour booster la mobilisation.

Législatives 2022 à Angerville : les enjeux

Le 12 juin 2022 pour le premier tour et le 19 juin pour le deuxième, les électeurs votant à Angerville (91670) seront invités à contribuer aux législatives comme partout en France. Pour quel candidat voteront-ils ? Au moment de la présidentielle de 2022, Marine Le Pen avait obtenu 32% des votes au premier tour à Angerville. La candidate d'extrême-droite avait devancé Jean-Luc Mélenchon et Emmanuel Macron, qui avaient respectivement obtenu 27% et 19% des suffrages. Restés fidèles à leur choix du premier tour, les administrés d'Angerville avaient confirmé Marine Le Pen au deuxième en lui conférant 55% des votes, cédant donc 45% des suffrages à Emmanuel Macron. Les habitants de cette commune feront-ils de nouveau confiance à Marine Le Pen et choisiront-ils un candidat du RN à l'Assemblée nationale à l'instar du premier tour de la présidentielle ?