Résultat de la législative à Appoigny : en direct

12/06/22 11:21

Comme partout dans l'Hexagone, les citoyens d'Appoigny ( Yonne ) seront amenés à contribuer aux législatives 2022 le 12 juin pour le premier tour et le 19 juin pour le deuxième. En tête du premier tour de la présidentielle dans cette commune, Marine Le Pen et le Rassemblement national seront-ils en mesure de rafler un fauteuil à l'hémicycle dans cette circonscription ? A l'occasion de la présidentielle 2022, c'est Marine Le Pen qui avait décroché 30,9% des votes au premier tour à Appoigny, devant Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon. Celui qui était candidat à sa propre réélection et l'ancien ministre délégué à l'Enseignement professionnel du gouvernement Jospin avaient obtenu 29,0% et 15,3% des voix. A l'opposé du premier tour de scrutin, Emmanuel Macron était, au terme de la campagne d'entre-deux tours, ressorti en tête du second tour en empochant 50,7% des suffrages. Marine Le Pen avait rassemblé 49,4% des suffrages.