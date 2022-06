En direct

18:45 - Quel résultat aux législatives d'Auxerre pour la coalition LFI-PS-EELV ? Avec un score dépassant les 25% des voix au 1er tour, Jean-Luc Mélenchon aurait été qualifié pour la 2eme manche de la présidentielle il y a deux mois si la totalité du scrutin s'était bornée à Auxerre. Et c'est sans compter les suffrages d'EELV et du PS. Yannick Jadot et Anne Hidalgo se sont trouvés à respectivement 4,7% et 1,86% au premier tour de la présidentielle. Le bloc des Insoumis et de leurs alliés peut donc potentiellement atteindre 32,05% à Auxerre pour ces légilsatives.

16:30 - Les sondages, un révélateur aussi pour le résultat des législatives 2022 à Auxerre ? Emmanuel Macron avait gagné la meilleure place à l'issue de la dernière présidentielle à Auxerre avec 28,71% des votes, au 1er tour. Jean-Luc Mélenchon terminait en deuxième position à 25,49%, surclassant Marine Le Pen à 20,08% et Éric Zemmour à 6,5%. Mais dans l'ensemble du pays, Emmanuel Macron terminait ce premier tour avec un peu moins de 28% des voix, devant Marine Le Pen à un peu plus de 23%, et Jean-Luc Mélenchon à 22%. Les dynamiques nationales des ultimes semaines viendront probablement chambouler ces équilibres lors des législatives dans la ville ce dimanche. Or la majorité présidentielle et la coalition de gauche portée par Jean-Luc Mélenchon ont vu leur écart se réduire dans les enquêtes d'opinion jusqu'à atteindre un minuscule point avant l'interdiction de publier toute nouvelle enquête (28% pour la majorité contre 27% selon le dernier sondage), devant un Rassemblement national en embuscade, non loin des 20%.

14:30 - À Auxerre, la grande inconnue de ces élections législatives 2022 demeure l'abstention Le niveau de participation sera indéniablement un critère important du scrutin législatif à Auxerre. L'inflation qui pèse sur le budget des Français pourrait en effet impacter la stratégie de vote des citoyens d'Auxerre. En avril 2022, à l'occasion du second tour de la présidentielle, le taux de participation s'était élevé à 70,38% dans la ville, à comparer avec un taux de participation de 73,9% au premier tour, c'est-à-dire 14 955 personnes. Pour mémoire, au niveau du pays, l'abstention à l'élection présidentielle 2022 atteignait 26,31% au premier tour et 28,01% au second tour.

11:30 - A l'affichage des résultats des élections législatives, quels seront les pourcentages d'abstention à Auxerre ? Plus d'un électeur sur deux ne s'est pas rendu dans son bureau de vote pour les législatives de 2017. Une nouvelle participation en berne se profile-t-elle en 2022 ? Voici les chiffres de 2017 au niveau du pays : l'abstention aux législatives représentait 51,30% au premier tour et 57,36% au second tour. Pour comprendre un peu mieux le vote des habitants de cette agglomération, il est nécessaire d'étudier les résultats des précédents scrutins. En 2017, à l'occasion des législatives, 49,55% des personnes en âge de voter à Auxerre avaient participé à l'élection au premier tour. La participation était de 46,11% au second round.