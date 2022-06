Résultat de la législative à Ballancourt-sur-Essonne : en direct

12/06/22 11:22

Les résultats du 1er tour des élections législatives 2022 de Ballancourt-sur-Essonne sont dévoilés. Découvrez qui de LREM, du RN ou de la NUPES arrive en tête de l'élection dans votre commune. En direct 11:22 - 120 minutes de plus pour faire son choix à Ballancourt-sur-Essonne Pour ce 1er tour des élections législatives, la cité de Ballancourt-sur-Essonne jouit d'une dérogation de deux heures lui permettant de fermer ses bureaux de vote à 20 heures au lieu de 18 heures et même 19 heures dans certaines zones. Un écart bien utile pour les retardataires qui auraient du mal à se prononcer sur les 11 candidats alignés dans la seule et unique circonscription couvrant le territoire.

Résultat des élections législatives 2022 à Ballancourt-sur-Essonne

Les élections législatives 2022 auront lieu à Ballancourt-sur-Essonne comme dans toute la France ce dimanche 12 juin. Retrouvez gratuitement sur cette page le résultat officiel des législatives dès leur publication par le ministère de l'Intérieur à partir de 20 heures.

Candidats dans la 2ème circonscription de l'Essonne

Tête de liste Liste Eveline Bryon Reconquête ! Mama Sy Divers droite Naïma Sifer Ensemble ! (Majorité présidentielle) François Parolini Divers gauche Jean-Philippe Dugoin-Clement Union des Démocrates et des Indépendants Nathalie Da Conceicao Carvalho Rassemblement National Mathieu Hillaire Nouvelle union populaire écologique et sociale Mathilde Phan Hieu Divers extrême gauche Pascal Lemaire Ecologistes Antonin Morelle Divers droite Vincent Bielak Droite souverainiste

Législatives 2022 à Ballancourt-sur-Essonne : les enjeux

Les habitants de Ballancourt-sur-Essonne (91610) prendront à nouveau le chemin des urnes en 2022. Ils seront invités à participer aux législatives qui auront lieu les 12 et 19 juin 2022. Quel prétendant désigneront-ils ? Les citoyens de cette commune feront-ils à nouveau confiance à Marine Le Pen et choisiront-ils un candidat du Rassemblement national à l'Assemblée nationale à l'instar du premier tour de l'élection présidentielle ? A l'occasion de l'élection présidentielle 2022, Marine Le Pen avait amassé 27,8% des votes au premier tour à Ballancourt-sur-Essonne. La fille de Jean-Marie Le Pen avait devancé Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon, qui avaient respectivement obtenu 25,4% et 20,9% des votes. Au contraire du premier tour de scrutin, Emmanuel Macron était, à la fin, ressorti en tête du second tour en rassemblant 53,3% des suffrages face à Marine Le Pen (46,7%).