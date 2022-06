En direct

19:49 - Du côté de la Nupes, les 14,78% de Jean-Luc Mélenchon à Barbâtre donnent de l'espoir Jean-Luc Mélenchon avait atteint 14,78% des votes au 1er tour de la dernière présidentielle à Barbâtre en avril. Et c'est sans compter les scores en faveur de Yannick Jadot et Anne Hidalgo qui avaient glanné respectivement 4,39% et 1,68% au 1er tour de la présidentielle. Ce qui, en cumul, donne un total estimé à 20,85% pour la coalition de gauche.

16:30 - À Barbâtre, des sondages tout aussi pertinents ? À Barbâtre, Emmanuel Macron terminait en première position de la dernière présidentielle avec 34,42% des voix au premier round, devant Marine Le Pen à 24,04%. Arrivaient ensuite, avec 14,78%, Jean-Luc Mélenchon et enfin, à 6,79%, Éric Zemmour. Au niveau national, c'est un résultat de près de 28% qui avait propulsé Macron en tête, devant la candidate du FN à un peu plus de 23% cette fois et Jean-Luc Mélenchon à 21,95%. Les indications nationales des dernières heures viendront sans doute modifier ce paysage lors des législatives dans la ville, même s'il faudra bien entendu tenir compte des habitudes locales. Pour rappel les deux forces principales du scrutin ont vu leur écart se rabougrir dans les sondages jusqu'à arriver à un petit point avant la trêve, avec un Rassemblement national en embuscade, non loin des 20%.

14:30 - L'abstention sera scrutée tout autant que les résultats aux législatives à Barbâtre Le niveau de participation sera un facteur fort de ce scrutin législatif 2022 à Barbâtre. L'inflation qui pèse sur le budget des foyers français serait par exemple susceptible d'impacter la participation à Barbâtre. Pour le deuxième tour de la dernière présidentielle, parmi les 1 661 inscrits sur les listes électorales au sein de la localité, 21,63% avaient refusé de se rendre à leur bureau de vote, à comparer avec un taux d'abstention de 23,0% au premier tour. En proportion, au niveau du pays, le taux de participation à la présidentielle 2022 atteignait 73,69% au premier tour et seulement 71,99% au deuxième tour, c'était presque un record.

11:30 - Quel était le pourcentage de la participation à Barbâtre en 2017 ? Plus de la moitié des électeurs ne se sont pas déplacés pour les législatives de 2017. Une nouvelle participation en berne se profile-t-elle en 2022 ? Voici les chiffres de 2017 à l'échelle de la France : le pourcentage d'abstention aux élections législatives atteignait 51,30% au premier tour et 57,36% au second tour, déjà plus qu'en 2012. L'analyse des rendez-vous électoraux passés permet de comprendre le vote des habitants de cette localité. En 2017, pendant les élections législatives, 1 514 personnes en capacité de participer à une élection à Barbâtre s'étaient rendues aux urnes au premier tour (soit 55,94%), à comparer avec une participation de 48,48% au deuxième round.