Résultat des législatives 2024 à la Chaize-Giraud (85220) – 2e tour [PUBLIE]

En direct

22:58 - À la Chaize-Giraud, qui va raffler les électeurs de la gauche ? L'électorat de gauche va-t-il rester fidèle au Nouveau Front populaire ce dimanche ou se transférer vers une autre candidature ? Le bloc a réuni plus de 28% des suffrages à l'échelle nationale dimanche dernier soit 2,5 points de plus environ que la Nupes il y a deux ans. La barre est déjà haute : lors du premier tour des élections des députés la semaine dernière, à la Chaize-Giraud, le binôme Front populaire a pour sa part glané 15,52% des votes dans la commune. Une hausse par rapport au résultat de la Nupes au premier tour de 2022 (1 point de plus).

20:58 - En deux ans, le Rassemblement national n'a rien gagné de plus à la Chaize-Giraud Le poids des bulletins dans l'urne pour le Rassemblement national sera scruté à la loupe à l'échelle locale pour cette élection 2024. Alors qu'on a observé pas loin de 15 points gagnés par le RN à l'échelle de la France, entre les législatives 2022 et les législatives 2024, La Chaize-Giraud semble néanmoins dans une physionomie différente. Entre le score de 2022 et celui de 2024, le parti n'a en effet pas gagné de terrain dans la localité. Un constat en trompe-l'oeil en réalité, puisqu'à défaut du RN, ce sont ses nouveaux alliés qui sont en tête…

20:29 - Quel score final à la Chaize-Giraud pour le bloc présidentiel aux élections législatives ? Le résultat du RN sera ainsi une des clés localement pour ce second tour des élections des députés 2024. Après avoir échoué en 2022 dans la commune, le RN pourrait cette fois remporter l'élection localement. Lors des dernières législatives à la Chaize-Giraud, le RN se plaçait en revanche à la deuxième place, 31,11% des électeurs étant convaincus par son binôme, contre 35,56% pour Stéphane Buchou (La République en Marche) au premier tour. Au tour suivant, il n'avait toujours pas réussi à s'imposer dans la localité, laissant de nouveau la première place au binôme La République en Marche avec 53,71%. Stéphane Buchou s'imposait donc définitivement sur place.

20:05 - Déjà 37,92% pour le RN à la Chaize-Giraud aux élections législatives Selon les études dévoilées entre les deux tours, l'alliance RN-LR devrait s'arroger pas loin de 250 députés à l'issue des élections législatives. Le Front populaire devrait rafler près de 200 sièges. De leur côté, les candidats du bloc centriste maintiendraient entre 95 et 125 députés. Il faudra bien évidemment prendre en compte les habitudes locales. Pascal Dubin (Union de l'extrême droite) a accumulé 37,92% des suffrages à la Chaize-Giraud dimanche 30 juin dernier, à l'occasion du premier tour des législatives. Stéphane Buchou (Majorité présidentielle) et Pascale Marchand (Nouveau Front populaire) suivaient en récupérant 35,98% et 15,52% des électeurs à l'échelle de la métropole. La première place était la même à l'échelle de la circonscription complète, Pascal Dubin glanant cette fois 35,59%, devant Stéphane Buchou avec 34,89% et Pascale Marchand avec 16,41%.

19:21 - À la Chaize-Giraud, la participation du 1er tour éclipse celle du scrutin européen À l'heure des résultats, que retenir de l'abstention de cette commune lors des précédentes élections ? En comparaison des élections européennes de début juin, l'abstention au 1er tour des législatives 2024 à la Chaize-Giraud s'est réduite, atteignant 27,78%. Il y a quelques semaines, durant le précédent scrutin européen, parmi les 806 personnes en âge de voter à la Chaize-Giraud, 46,77% avaient effectivement boudé les urnes, contre un taux d'abstention de 49,41% lors du scrutin européen de 2019. A l'échelle nationale, la participation était déjà un sujet central dimanche dernier. Elle représentait 26% à 12 heures et 59% à 17 heures pour le premier tour, c’était mieux qu’en 2022.

18:35 - Une baisse de la participation peut-elle influencer les résultats au second tour à la Chaize-Giraud ? Ce 7 juillet, lors du deuxième tour des législatives à la Chaize-Giraud, qu'en est-il de la participation ? Le taux de votants à la Chaize-Giraud pour le 1er tour des élections législatives 2024 s'élevait à 72,22%, dimanche dernier. Pour rappel, le pourcentage de participation aux législatives 2022 s'élevait à 52,73% au premier tour et 47,4% au second tour. En avril 2022, à l'occasion du premier tour de la dernière élection présidentielle, sur les 781 inscrits sur les listes électorales au sein de la commune, 83,48% s'étaient rendus aux urnes. Le taux de participation était de 82,48% au second tour, c'est-à-dire 645 personnes. L'inflation dans le pays est par exemple en mesure d'inciter les électeurs de la Chaize-Giraud à s'intéresser plus fortement au scrutin.

17:29 - La Chaize-Giraud : démographie, élections et perspectives d'avenir Les facteurs démographiques et socio-économiques de la Chaize-Giraud mettent en évidence des tendances nettes qui pourraient se répercuter sur les résultats des élections législatives. Avec 27% d'habitants âgés de 0 à 29 ans, et un taux de chômeurs de 8,97%, la jeunesse et les personnes sans emploi forment des segments démographiques cruciaux. Qui plus est, le taux de familles propriétaires (78,14%) met en exergue le poids des enjeux liés à l'habitat et à l'aménagement du territoire. Le pourcentage de foyers ne disposant d'aucune voiture (32,34%) souligne une dépendance moindre à l'égard de l'automobile, ce qui peut impacter les 415 votants sur des problématiques de mobilité et d'environnement. Le nombre de familles monoparentales (6,27%) met en lumière la nécessité d'un soutien familial, et le pourcentage de salariés en CDD (11,49%) indique des enjeux de sécurité du travail. Un pourcentage de résidences secondaires de 26,64%, comme à la Chaize-Giraud, indique la présence d'une population plus aisée. Les directives de régulation des habitations secondaires peuvent aussi affecter l'engagement politique des résidents.