Résultat de la législative à Boutigny-sur-Essonne : 2e tour en direct

17:27 - Vers une victoire pour la candidature Rassemblement National à Boutigny-sur-Essonne ? La candidature Rassemblement National a réuni 29,64% des votes dimanche 12 juin pour le premier tour de l'élection législative. En deuxième place, la candidature Nouvelle union populaire écologique et sociale ramasse 25,07% des suffrages. A la troisième position, la candidature Ensemble ! (Majorité présidentielle) capte 20,5% des voix. A en croire un sondage Ifop-Fiducial pour LCI publié ce 15 juin, le camp de la majorité présidentielle pourrait obtenir entre 265 et 300 députés au terme du second tour des législatives. L'union à gauche menée par la France Insoumise pourrait accaparer entre 180 et 210 sièges. Les Républicains garderaient entre 40 et 65 députés. De son côté, le Rassemblement national pourrait réussir à monter son propre groupe parlementaire de 20 à 40 sièges.

13:30 - La participation sera-t-elle en berne à Boutigny-sur-Essonne lors des législatives 2022 ? Avec une abstention qui ne cesse de grimper lors des élections législatives, ce second tour de scrutin de 2022 va-t-il battre un nouveau record ? Les chiffres du pays en 2017 parlent d'eux-mêmes, l'abstention aux élections législatives s'élevait à 57,36% au deuxième round contre 44,6% en 2012, lors du second tour de scrutin. Comment ont voté habituellement les habitants de cette ville lors des précédents scrutins ? Lors des précédentes élections législatives, parmi les 2358 personnes en âge de voter à Boutigny-sur-Essonne, 60,98% avaient boudé les urnes au premier tour, contre une abstention de 53,39% au second round.