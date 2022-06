Une des questions clés de ces législatives, en France comme à Boutigny-sur-Essonne, sera le résultat du bloc de gauche emmené par Jean-Luc Mélenchon. Le député de Marseille avait obtenu 19,04% des suffrages il y a deux mois dans la ville. N'oublions pas non plus les suffrages en faveur de Yannick Jadot et Anne Hidalgo qui avaient échoué à respectivement 4,2% et 0,78% au premier tour de la présidentielle. Autrement dit un point de départ de 24,02% pour le bloc des Insoumis et de leurs alliés pour ces législatives à Boutigny-sur-Essonne.

16:30 - À Boutigny-sur-Essonne, des sondages tout aussi révélateurs ?

Avec 31,3% des suffrages, au 1er tour à Boutigny-sur-Essonne, Marine Le Pen avait gagné la première position à la dernière élection à l'Elysée. Emmanuel Macron arrivait deuxième à 23,46%, surclassant Jean-Luc Mélenchon à 19,04% et Éric Zemmour à 5,94%. Néanmoins, dans toute la France, on retrouvait Emmanuel Macron à 27,85%, la candidate du FN à un peu plus de 23%. Jean-Luc Mélenchon terminait à un peu moins de 22%. Les dynamiques nationales des dernières heures boulverseront probablement ce paysage et donc le résultat des législatives à Boutigny-sur-Essonne, même si on ne pourra ignorer les spécificités locales. Et pour rappel, l'alliance LREM-Ensemble a baissé très près du bloc des Insoumis et de ses alliés de gauche dans les sondages avant la trêve (28% contre 27% dans le sondage Ipsos). Le Rassemblement national, pour sa part, a courru après les 20%.