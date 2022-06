Résultat des législatives à Champagné-les-Marais - Election 2022 (85450) [PUBLIE]

13/06/22 00:59

Résultat des législatives 2022 à Champagné-les-Marais

Le résultat des élections législatives 2022 à Champagné-les-Marais est publié. Retrouvez ci-dessous le résultat officiel de l'élection communiqué par le ministère de l'Intérieur.

Résultat de la législative dans la 5ème circonscription de la Vendée

Le ministère de l'Intérieur a rendu public le résultat de la législative à Champagné-les-Marais. Dans la 5ème circonscription de la Vendée, les électeurs de Champagné-les-Marais ont penché pour la candidate Rassemblement National. Isabelle Magnin a enregistré 34% des votes. Elle précède Pierre Henriet (Ensemble ! (Majorité présidentielle)) et Thimothée Thibaud-Lalere (Nouvelle union populaire écologique et sociale) qui captent respectivement 26% et 18% des suffrages. Les citoyens des 88 autres communes appartenant à la 5ème circonscription de la Vendée voteront-ils comme ceux de Champagné-les-Marais ? Le niveau de la participation parmi les habitants habilités à voter dans la commune au niveau de cette circonscription s'élève à 47%, ce qui représente 658 votants.

Tête de liste Liste % voix circonscription % voix Champagné-les-Marais Pierre Henriet Ensemble ! (Majorité présidentielle) 37,39% 26,47% Isabelle Magnin Rassemblement National 20,99% 33,90% Thimothée Thibaud-Lalere Nouvelle union populaire écologique et sociale 20,12% 18,11% Yveline Thibaud Les Républicains 10,68% 8,67% Sandrine Delatre Reconquête ! 4,19% 3,41% Pierre Perroy Divers droite 2,08% 4,33% Béatrice Ruault Divers extrême gauche 1,81% 2,01% Jacqueline Legentilhomme Droite souverainiste 1,73% 1,39% Benjamin Debout Ecologistes 1,01% 1,70% Jordi Jimenez Divers extrême gauche 0,00% 0,00% Participation au scrutin Circonscription Champagné-les-Marais Taux de participation 50,17% 46,70% Taux d'abstention 49,83% 53,30% Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,82% 1,22% Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,87% 0,61% Nombre de votants 42 195 658

Les résultats du 1er tour des élections législatives 2022 de Champagné-les-Marais sont dévoilés. Découvrez qui de LREM, du RN ou de la NUPES arrive en tête de l'élection dans votre commune. En direct 19:47 - Qui vont choisir les électeurs de gauche à Champagné-les-Marais ? Les électeurs de Champagné-les-Marais avaient livré 11,87% de leurs voix à Jean-Luc Mélenchon, pour la première étape de la dernière présidentielle. Les conversions des suffrages du PS et d'EELV sont aussi à observer ce 12 juin dans la localité. Yannick Jadot et Anne Hidalgo avaient échoué à respectivement 2,16% et 1,67% au premier tour de la présidentielle. La "Nouvelle union populaire écologique et sociale" peut donc espérer glaner 15,7% à Champagné-les-Marais pour ce premier tour des élections législatives. 16:30 - Les sondages ont-ils du sens pour les législatives 2022 à Champagné-les-Marais ? Le président avait obtenu 23,65% des voix à Champagné-les-Marais, à l'issue du dernier scrutin présidentiel contre 27,85% dans toute la France. Marine Le Pen se hissait à 41,12% des suffrages contre un peu plus de 23% dans l'ensemble du pays. Le leader de la France insoumise avait terminé à 11,87% (contre à un peu moins de 22%). Les dynamiques nationales des derniers jours changeront certainement cette donne et donc le résultat des législatives à Champagné-les-Marais ce dimanche. Or la Nupes et la majorité présidentielle ont vu leur écart se réduire dans les enquêtes d'opinion jusqu'à descendre à un petit point avant la trêve (28% pour la majorité contre 27% dans les derniers sondages Ipsos pour le Monde et France Télévisions), devant un Rassemblement national très proche, à près de 20%. 14:30 - L'abstention sera étudiée tout autant que les résultats aux législatives à Champagné-les-Marais À Champagné-les-Marais, le niveau de participation constituera à n'en pas douter l'un des critères clés de ce scrutin législatif 2022. La peur d'une résurgence du covid serait notamment susceptible d'avoir des conséquences sur la stratégie de vote des citoyens de Champagné-les-Marais (85450). En avril 2022, pour le deuxième tour de la dernière élection présidentielle, le taux d'abstention avait représenté 25,46% dans la ville, contre un taux d'abstention de 25,5% au premier tour. En proportion, au niveau de la France, la participation à l'élection présidentielle 2022 se chiffrait à 73,69% au premier tour et seulement 71,99% au second tour, c'était presque un record. 11:30 - À Champagné-les-Marais, les chiffres de la participation aux législatives 2022 seront un élément essentiel Le premier tour d'élection de ce 12 juin pourra-t-il battre le record d'abstention des élections législatives de 2017 ? Les chiffres de l'Hexagone en 2017 parlent d'eux-mêmes, la participation aux législatives représentait 48,70% au premier tour et seulement 42,64% au second tour, déjà moins qu'en 2012. Comment ont voté le plus souvent les citoyens de cette ville lors des rendez-vous électoraux antérieurs ? Il y a cinq ans, au moment des législatives, sur les 1 309 personnes en âge de voter à Champagné-les-Marais, 45,38% s'étaient rendues dans l'isoloir au premier tour, à comparer avec une participation de 36,06% pour le dernier round. 09:30 - Les données clés des élections législatives à Champagné-les-Marais Si jamais vous doutez encore des 10 impétrants au premier tour dans l'unique circonscription de Champagné-les-Marais, prenez le temps de consulter les programmes. Les bureaux de vote seront fermés à 18 heures pour ces législatives 2022 dans la ville.

Législatives 2022 à Champagné-les-Marais : les enjeux

Comme partout dans le pays, les 1 798 votants de Champagné-les-Marais (85450) seront invités à contribuer aux législatives 2022 les 12 et 19 juin 2022. Vers quel prétendant iront-ils ? Le RN peut espérer à nouveau un bon score dans cette ville où Marine Le Pen est parvenue en tête du premier tour il y a deux mois. Lors de l'élection présidentielle 2022, c'est Marine Le Pen qui avait décroché 41,1% des voix au premier tour à Champagné-les-Marais, devant Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon. L'actuel chef de l'Etat et le président du parti La France Insoumise avaient obtenu 23,7% et 11,9% des suffrages. Demeurés fidèles à leur choix du premier tour, les administrés de Champagné-les-Marais avaient confirmé Marine Le Pen au deuxième en lui accordant 59,0% des suffrages, abandonnant ainsi à Emmanuel Macron 41,0% des voix.