Résultat des législatives 2024 à Vix (85770) – 2e tour [PUBLIE]

22:59 - À Vix, que vont décider les supporters du Front populaire ? La répartition des voix de gauche est aussi à regarder de près lors du second tour de ces législatives, puisqu'on attend les intentions de ceux qui avaient voté pour le Nouveau Front populaire la semaine dernière. Pour le premier tour dimanche dernier, l'attelage a récolté un peu plus de 28% des votes au niveau du pays alors que la Nupes en avait récolté plus de 25,6% il y a deux ans. Pour le premier tour des élections législatives, le binôme Front populaire a pour sa part obtenu 15,45% des voix à Vix. Un chiffre en baisse de -4 points par rapport à celui de la Nupes au premier tour de 2022.

20:58 - Le Rassemblement national a vigoureusement gagné du terrain à Vix L'évolution du RN aura été bien plus importante en France entre les deux dernières législatives qu'entre les deux dernières européennes, une progression deux fois plus importante. Ce sont déjà 17 points qui ont ainsi été glanés par le RN sur place entre son résultat des législatives de 2022 (premier tour) et l'équivalent en 2024. Un joli paquet de voix. On peut donc imaginer (certes imprudemment) que le RN arrive vainqueur à Vix ce 7 juillet, pour le second tour des législatives.

20:29 - Quel score final pour Ensemble ce soir à Vix ? Le nombre de bulletins glanés par la formation RN portée par Jordan Bardella ce dimanche soir sera en conséquence une des clés pour le second tour de ces élections localement, comme dans le reste du pays. A l'inverse de l'expérience de 2022, le mouvement lepéniste a cette fois l'espoir de conquérir la commune, mais aussi et surtout un siège à l'Assemblée. Aux législatives il y a deux ans à Vix, le RN terminait en revanche à la deuxième place, 21,98% des habitants passés par l'isoloir s'étant tournés vers son binôme, contre 38,35% pour Pierre Henriet (La République en Marche) au premier tour. Au tour suivant, il avait encore échoué dans la localité, laissant de nouveau le premier rang au binôme Ensemble ! (58,40%). Pierre Henriet s'imposait donc définitivement sur place.

20:05 - Déjà 38,92% pour le RN à Vix aux élections législatives D'après les études communiquées dans les derniers jours de campagne, l'alliance du RN et des ciottistes pourrait s'assurer entre 210 et 250 sièges au terme du second tour des législatives. L'attelage LFI, PS, EELV, PCF pourrait mettre la main sur jusqu'à 200 sièges. De leur côté, les candidats d'Ensemble pour la République pourraient maintenir jusqu'à 120 sièges. Il convient néanmoins de tenir compte des habitudes locales. Stéphane Buffetaut (Rassemblement National) a enregistré 38,92% des voix à Vix le 30 juin 2024, lors du 1er round de l'élection législative. Pierre Henriet (Ensemble !) obtenait 37,38%. Ensuite, Pierre-Hugues Fourage (Front populaire) obtenait 15,45% des électeurs. C'est aussi Stéphane Buffetaut qui terminait sur la première marche dans la 5ème circonscription de la Vendée dans son ensemble, avec cette fois 37,87%, devant Pierre Henriet avec 34,84% et Pierre-Hugues Fourage avec 20,12%.

19:21 - Quelles leçons tirer des taux d'abstention à Vix ? À l'heure des résultats, que retenir de la participation de cette commune lors des élections passées ? Les chiffres montrent une participation de 67,62% lors du 1er round des élections législatives 2024 à Vix, supérieure à celle des dernières européennes. Début juin, durant le scrutin européen, 1 298 personnes en âge de voter à Vix avaient effectivement pris part au scrutin (soit 51,93%), à comparer avec une participation de 54,45% lors des élections européennes de 2019. Au niveau national, la participation était déjà analysée le 9 juin. Elle s'élevait à 19,8% à midi et 45,3% à 17 heures, c’était un peu mieux qu’en 2019.

18:35 - Le chiffre le plus attendu de ces législatives à Vix demeure la participation À Vix, l'un des facteurs déterminants de ces élections législatives est incontestablement le taux de participation. Le pourcentage d'abstention à Vix lors du 1er tour des élections législatives 2024 a atteint 32,38%. Il y a 2 ans, pour le premier tour de l'élection présidentielle, le taux d'abstention s'était hissé à 22,63% des inscrits sur les listes électorales de la ville, contre un taux d'abstention de 23% au deuxième tour. Pour mémoire, l'abstention aux législatives 2022 représentait 51,03% au premier tour et 54,19% au second tour. Quel taux atteindra l'abstention à Vix aujourd'hui ?

17:29 - Vix : démographie, élections et perspectives d'avenir Devant le bureau de vote de Vix, les citoyens se réunissent pour choisir leur représentant à l'Assemblée. Avec ses 1 822 habitants, cette ville peut compter sur une certaine vitalité démographique. La variété socio-économique se reflète dans ses 93 entreprises, dont l'activité est soutenue par un tissu familial de 1 087 foyers fiscaux. Le pourcentage de familles ne disposant d'aucune voiture (21,24%) montre une dépendance moindre à l'égard de l'automobile. Ce facteur pourrait influencer les votants sur des problématiques de transport et d'aménagement routier. Les citoyens, dont 44,4% sont des retraités, exprimeront-ils un intérêt pour la vie démocratique cette année ? Dans cette mosaïque sociale, 36,45% des ménages se composent de couples avec enfants. La dette par habitant, s'élevant à 321,95 €, pèse sur une ville qui aspire à un avenir prospère. À Vix, les préoccupations locales alimentent le débat démocratique.