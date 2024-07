Résultat des législatives 2024 à Saint-Pierre-du-Chemin (85120) – 2e tour [PUBLIE]

En direct

22:58 - Sur qui vont se diriger les électeurs de la Nupes à Saint-Pierre-du-Chemin ? Avec plus de 28% des votes au niveau national à l'issue du 1er round des législatives dimanche 30 juin, le Front populaire a fait mieux que l'union de gauche en 2022 au même stade. Une performance qui pourrait lui offrir l'opportunité de contester la domination du RN ce soir. La barre est déjà haute. Lors du premier tour des élections des députés la semaine dernière, à Saint-Pierre-du-Chemin, le binôme Front populaire a pour sa part accumulé 13,48% des votes dans la commune. Un chiffre qui n'a pourtant pas vraiment bougé par rapport à celui de la Nupes au premier tour de 2022 (13,48%).

20:58 - En 2 ans, le Rassemblement national a gagné 17 points à Saint-Pierre-du-Chemin Avec un résultat qui a encore grandi depuis les européennes, le parcours du RN lors de ces élections législatives est à analyser localement. Alors qu'à l'échelle de la France, les résultats du parti de Jordan Bardella ont grimpé à plus de 33% des suffrages aux législatives fin juin, soit environ 15 points de plus qu'aux législatives précédentes, la progression locale semble plus puissante encore. Le mouvement lepéniste a en effet déjà gagné 17 points sur place entre 2022 et 2024. Avec une projection sommaire, on peut donc déduire que le RN sera vainqueur à Saint-Pierre-du-Chemin ce 7 juillet au soir, pour le second tour des législatives.

20:29 - Un bloc de la majorité toujours favori ce soir ? Le verdict des premier et second tours de 2022 est aussi un indice à regarder au moment de ce second tour qui nous intéresse aujourd'hui. Lors des dernières législatives à Saint-Pierre-du-Chemin, le RN avait aussi dû se contenter de la seconde position sur le podium, 19,12% des habitants passés par les urnes étant convaincus par son binôme, contre 47,79% pour Pierre Henriet (LREM) au premier tour. Au second, il avait encore échoué dans la localité, laissant de nouveau la victoire au binôme Ensemble ! (64,69%). Pierre Henriet remportait donc cette élection sur place.

20:05 - À Saint-Pierre-du-Chemin, les résultats des législatives aussi pertinents aujourd'hui ? A en croire les ultimes projections diffusées juste avant le second tour, le Rassemblement national devrait s'assurer pas loin de 250 députés au terme des législatives. L'alliance de La France insoumise, du Parti socialiste et leurs alliés devrait remporter entre 170 et 200 sièges. Les candidats du bloc centriste pourraient conserver une centaine de députés. Mais on ne peut faire abstraction des spécificités locales. A l'occasion du premier tour des élections législatives dimanche 30 juin, les citoyens de Saint-Pierre-du-Chemin ont préféré Pierre Henriet (Ensemble pour la République), qui a bénéficié de 39,93% des suffrages. Stéphane Buffetaut (Rassemblement National) et Pierre-Hugues Fourage (Front populaire) suivaient en récupérant 36,94% et 13,48% des électeurs à l'échelle de la ville. Les habitants de Saint-Pierre-du-Chemin n'avaient pas choisi les bulletins de la même couleur politique que ceux de la 5ème circonscription de la Vendée. Stéphane Buffetaut s'y taillait la part du lion, avec cette fois 37,87% devant Pierre Henriet avec 34,84% et Pierre-Hugues Fourage avec 20,12%.

19:21 - Quelles différences entre les scrutins électoraux 2024 à Saint-Pierre-du-Chemin ? Au cours des précédentes élections, les 1 343 habitants de cette ville ont révélé leurs habitudes de vote. Comme spécifié dans la publication précédente, la participation lors du premier tour des élections législatives à Saint-Pierre-du-Chemin était de 66,81%, plus importante de 16 points que celle des dernières élections européennes. Début juin, pendant le scrutin européen, 930 électeurs de Saint-Pierre-du-Chemin avaient en effet participé au vote (soit 50,65%), contre un taux de participation de 52,2% pour les européennes de 2019. Au niveau du pays tout entier, la participation était déjà scrutée il y a quatre semaines. Elle se chiffrait à 19,8% à 12 h et 45,3% à 17 h.

18:35 - Les chiffres de l'abstention au second tour des législatives 2024, un élément clé à Saint-Pierre-du-Chemin ? L'une des clés de ces législatives est indéniablement l'abstention. Dimanche dernier, l'abstention à Saint-Pierre-du-Chemin pour le premier tour des législatives 2024 s'est élevée à 33,19%. Il y a deux ans, pour le premier tour de la dernière présidentielle, le taux d'abstention avait atteint 22,58% des électeurs de la ville, contre une abstention de 22,26% au deuxième tour. Pour rappel, le pourcentage d'abstention aux élections législatives 2022 se chiffrait à 54,49% au premier tour et 57,69% au second tour. Qu'en sera-t-il ce soir à Saint-Pierre-du-Chemin ?

17:29 - Saint-Pierre-du-Chemin : législatives et dynamiques démographiques Comment la population de Saint-Pierre-du-Chemin peut-elle impacter les résultats des législatives ? Les jeunes et les demandeurs d'emploi sont des segments démographiques cruciaux dans le village, avec près de 28% de la population ayant de 0 à 29 ans, et un taux de chômeurs de 8,92%. Le taux de familles ne possédant aucune voiture (23,43%) montre une dépendance moindre à l'égard de l'automobile. Ce facteur pourrait affecter les 426 électeurs sur des problématiques de mobilité et d'infrastructure. Le nombre de familles monoparentales (5,49%) révèle des impératifs de suivi familial, tandis que le pourcentage de salariés en contrat à durée déterminée (12,0%) indique des enjeux de sécurité de l'emploi. Les données sur l'instruction à Saint-Pierre-du-Chemin mettent en relief une diversité de qualifications, avec 14,59% des résidents titulaires du seul baccalauréat. L'écart important entre les niveaux d'instruction pourrait avoir des répercussions sur le taux de participation.