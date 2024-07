Résultat des législatives 2024 à Foussais-Payré (85240) – 2e tour [PUBLIE]

En direct

22:58 - Les votes du Front populaire observés La coalition de gauche aux dernières législatives ayant explosé en vol, vers quel bulletin vont se tourner ses électeurs au cours de ces élections de 2024 ? Quelle part votera pour le Front populaire ? Plus encore que dimanche dernier, ce transfert va irrémédiablement orienter en partie ce second tour. Premier élément de réponse : l'ensemble a rassemblé 28,06% des suffrages à l'échelle de la France dimanche dernier soit 2,5 points de plus environ que la Nupes il y a deux ans. A l'issue du premier tour des élections législatives, le binôme Front populaire a pour sa part cumulé 21,51% des voix à Foussais-Payré. Une poussée à mettre en perspective néanmoins avec les 22% de la Nupes au premier tour en 2022 ou les 23% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des scores de Mélenchon à Hidalgo.

20:58 - 17 points gagnés en 2 ans par le Rassemblement national à Foussais-Payré Avec un score un peu plus élevé encore qu'aux européennes, la marche du RN lors de ces élections législatives est à considérer localement. Alors qu'à l'échelle de la France, les scores du Rassemblement national ont grimpé à plus de 33% des suffrages aux élections législatives le 30 juin, soit 15 points de plus qu'aux législatives précédentes, la tendance locale semble plus forte encore. Le parti frontiste a en effet déjà récupéré 17 points ici entre 2022 et 2024. Un cran de plus sera certainement franchi ce 7 juillet au soir.

20:29 - La majorité en pôle position aux dernières législatives à Foussais-Payré Le verdict de l'élection législative 2022 semble aussi un enseignement à décortiquer au moment de ce second tour du 7 juillet. Avec 40,60% à Foussais-Payré, le binôme La République en Marche était aussi placé en tête par les électeurs de la ville au premier tour des législatives à l'époque. La commune n'ayant déjà voté que pour une seule circonscription sur son territoire. Et le second tour ira dans le même sens avec encore Pierre Henriet (La République en Marche) finalement en tête localement, avec 66,16%, devant son adversaire Rassemblement National à 33,84%.

20:05 - Les résultats avant le second tour, un repère pour les législatives 2024 à Foussais-Payré Selon les projections finales établies à la fin de la campagne, l'alliance du RN et des LR ayant suivi Ciotti serait susceptible de gagner pas loin de 250 sièges au terme des élections législatives. Le Nouveau Front populaire devrait accaparer près de 200 sièges. De leur côté, les candidats de la majorité présidentielle pourraient préserver une centaine de députés. Mais on ne saurait faire abstraction des spécificités locales. Grâce à 42,58% des suffrages, Pierre Henriet (Ensemble !) a pris la pôle position à Foussais-Payré, dimanche 30 juin 2024 pour le 1er tour de l'élection législative. Stéphane Buffetaut (Rassemblement National) et Pierre-Hugues Fourage (Union de la gauche) suivaient en captant, dans l'ordre, 31,75% et 21,51% des électeurs à l'échelle de la métropole. La circonscription n'a en revanche pris tout à fait le même cap que la cité, puisque c'est Stéphane Buffetaut qui s'y imposait, avec 37,87% devant Pierre Henriet avec 34,84% et Pierre-Hugues Fourage avec 20,12%.

19:21 - Résultats des élections à Foussais-Payré : quelles conclusions tirer des taux d'abstention ? Comment votent ordinairement les habitants de cette ville ? Le taux de participation lors du premier tour des élections législatives 2024 à Foussais-Payré a atteint 72,00%, surpassant celui des dernières européennes. Pendant le dernier scrutin européen, le pourcentage de participation s'était en effet hissé à 54,15% des votants de Foussais-Payré (85), à comparer avec une participation de 58,32% en 2019. A l'échelle du pays tout entier, la participation était déjà analysée il y a une semaine. Elle s'élevait à 25,90% le midi et 59,39% à 17 h pour le premier tour, bien plus qu'en 2022.

18:35 - L'abstention reste le chiffre phare de ces législatives 2024 à Foussais-Payré L'une des clés de ces élections législatives est à n'en pas douter l'abstention. Dimanche dernier, l'abstention à Foussais-Payré au premier tour des législatives 2024 s'est élevée à 28%. Pour rappel, l'abstention aux législatives 2022 atteignait 46,21% au premier tour et 47,51% au deuxième tour. En avril 2022, au deuxième tour de la dernière élection présidentielle, sur les 966 personnes en âge de voter dans la ville, 20,97% étaient restées chez elles. Le taux d'abstention était de 21,95% au premier tour. L'inflation dans le pays qui pèse sur les finances des foyers français serait de nature à inciter les électeurs de Foussais-Payré à ne pas rester chez eux.

17:29 - Foussais-Payré : démographie et socio-économie impactent les législatives Aujourd'hui, les bureaux de vote se sont ouverts pour la deuxième manche des législatives à Foussais-Payré comme dans toute la France. Avec ses 15,6% d'agriculteurs pour 1 183 habitants, ce village est un subtil mélange d'urbanité et de ruralité. L'existence de 88 entreprises sur son territoire souligne son dynamisme. Le taux de familles détenant au moins une voiture (71,41%) souligne le poids des problématiques de transport et d'aménagement routier dans les préoccupations des votants. Les citoyens, dont 39,64% sont des retraités, exprimeront-ils un intérêt pour la vie démocratique en exerçant leur droit de vote ? Dans cette diversité sociale, 37,57% des familles sont composées de couples avec enfants. La dette par habitant, s'élevant à 624,62 €, pèse sur une ville qui vise plus de prospérité. En conclusion, Foussais-Payré incarne les intérêts et les objectifs de la France contemporaine.