Résultat des législatives 2024 à Fontenay-le-Comte : les premiers chiffres du 2e tour

Qu'en est-il de la participation ce 7 juillet, lors des élections législatives à Fontenay-le-Comte ? Le taux de participation lors du 1er tour des élections législatives 2024 à Fontenay-le-Comte s'élevait à 69,73%. Pour mémoire, le pourcentage de participation aux législatives 2022 s'élevait à 49,69% au premier tour et 47,22% au deuxième tour. Qu'en sera-t-il aujourd'hui à Fontenay-le-Comte ? Il y a deux ans, pour le premier tour de l'élection présidentielle, le taux de participation avait représenté 72,94% des inscrits sur les listes électorales de la ville. La participation était de 72,9% au second tour, soit 7 200 personnes. L'inflation dans le pays pourrait ramener les habitants de Fontenay-le-Comte vers les urnes.

17:29 - Élections législatives à Fontenay-le-Comte : un éclairage démographique

A quelques heures de l'annonce des résultats des législatives, Fontenay-le-Comte foisonne de diversité et d'activités. Avec ses 13 471 habitants, cette ville se présente comme un symbole d'ouverture. La pluralité socio-économique s'observe dans ses 1 000 entreprises, dont l'activité est soutenue par un tissu familial de 8 631 foyers fiscaux. Le taux de ménages détenant au moins une voiture (69,48%) souligne l'importance des questions de mobilité et d'aménagement routier dans les préoccupations des citoyens. La présence de 413 résidents étrangers et un taux de personnes immigrées de 5,10%, participe à son ouverture au monde. Parmi cette diversité sociale, 26,02% des familles sont composées de couples avec enfants. La dette par habitant, s'élevant à 850,44 €, pèse sur une commune qui désire plus de prospérité. Pour conclure, Fontenay-le-Comte incarne les intérêts et les objectifs de la France contemporaine.