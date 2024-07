Résultat des législatives 2024 à la Caillère-Saint-Hilaire (85410) – 2e tour [PUBLIE]

En direct

22:58 - Sur qui vont se porter les orphelins du Front populaire à la Caillère-Saint-Hilaire ? Une autre question qui enveloppe ces élections est celle du résultat de la gauche après la construction du Nouveau Front populaire, un an après la dispersion de la coalition menée par Jean-Luc Mélenchon. L'attelage a récolté plus de 28% des suffrages à l'échelle du pays dimanche dernier, soit 2,5 points de plus environ que la Nupes il y a deux ans. Lors du premier tour des élections des députés dimanche dernier, à la Caillère-Saint-Hilaire, le binôme Front populaire a pour sa part glané 17,08% des votes dans la localité. Un score néanmoins en baisse de -1 point par rapport à celui de la Nupes au premier tour de 2022.

20:58 - L'évolution inédite de l'extrême droite à la Caillère-Saint-Hilaire Avec un résultat un peu plus élevé encore qu'aux européennes, le parcours du RN lors de ces élections législatives est à regarder de près localement. Ce sont déjà 17 points qui ont ainsi été subtilisés par le RN dans la localité entre son résultat des législatives de 2022 (premier tour) et l'équivalent en 2024. Une énorme progression. Si les reports de voix lui sont favorables, on peut penser que le RN sera vainqueur à la Caillère-Saint-Hilaire ce 7 juillet, pour le second tour des législatives.

20:29 - Un second tour favorable pour le parti présidentiel en 2022 Le résultat obtenu par Jordan Bardella ce dimanche soir sera en conséquence un enjeu au niveau local pour le second tour de ces élections des députés. Défait en 2022 dans la ville, le RN pourrait cette année gagner l'élection localement. Aux législatives à l'époque à la Caillère-Saint-Hilaire, le RN finissait en revanche à la seconde position sur le podium, 22,54% des habitants passés par les urnes s'étant tournés vers son binôme, contre 43,26% pour Pierre Henriet (Ensemble ! - Majorité présidentielle) au premier tour. Au second tour, il avait encore échoué dans la localité, laissant de nouveau la victoire au binôme Ensemble ! Avec 61,71%. Pierre Henriet remportait donc cette élection sur place.

20:05 - Le Rassemblement national en tête des législatives à la Caillère-Saint-Hilaire Stéphane Buffetaut (Rassemblement National) a accumulé 39,92% des suffrages à la Caillère-Saint-Hilaire le 30 juin, à l'occasion du 1er tour de l'élection législative. Un score qui lui a permis de ressortir devant Pierre Henriet (Ensemble !) et Pierre-Hugues Fourage (Nouveau Front populaire) avec 36,66% et 17,08% des votants. La première place était la même à l'échelle de la circonscription complète, Stéphane Buffetaut accumulant cette fois 37,87%, devant Pierre Henriet avec 34,84% et Pierre-Hugues Fourage avec 20,12%.

19:21 - Abstention aux scrutins électoraux à la Caillère-Saint-Hilaire : quelle évolution ? Au fil des dernières années, les 1 126 habitants de cette ville ont laissé entrevoir leurs préférences de vote. Le 1er tour des élections législatives 2024 à la Caillère-Saint-Hilaire a connu un pourcentage d'abstention de 34,62%, plus bas que celui des dernières élections européennes. Début juin, durant le scrutin européen, 50,06% des électeurs de la Caillère-Saint-Hilaire avaient effectivement refusé de se rendre aux urnes. Le taux d'abstention était de 50,81% lors du scrutin de 2019. Au niveau du pays tout entier, la participation était déjà un sujet majeur dimanche dernier. Elle s'élevait à 25,9% à midi et 59,4% à 17 heures pour le premier tour, c’était mieux qu’en 2022.

18:35 - À la Caillère-Saint-Hilaire, le chiffre phare de ces législatives demeure l'abstention La participation est indéniablement l'une des clés de ces législatives 2024. Le pourcentage de participation à la Caillère-Saint-Hilaire s'élevait à 65,38% pour le 1er tour des législatives 2024. Lors du premier tour de la dernière élection présidentielle, sur les 830 inscrits sur les listes électorales au sein de la localité, 76,27% avaient participé à l'élection, contre un taux de participation de 75,24% au deuxième tour, ce qui représentait 623 personnes. Pour mémoire, le pourcentage de participation aux élections législatives 2022 se chiffrait à 48,13% au premier tour. Au second tour, 44,99% des citoyens se sont déplacés. Qu'en sera-t-il ce soir à la Caillère-Saint-Hilaire ?

17:29 - Les données démographiques de la Caillère-Saint-Hilaire révèlent les tendances électorales Quel impact aura la population de la Caillère-Saint-Hilaire sur les résultats des législatives ? Avec un pourcentage de 24% de résidents âgés de 0 à 29 ans, et un taux de chômeurs de 8,62%, la jeunesse et les demandeurs d'emploi représentent des segments clés. En outre, le taux de familles propriétaires (80,94%) souligne l'importance des thématiques d'habitat et d'urbanisme. Le taux de foyers possédant au moins une voiture (69,77%) souligne une dépendance à l'automobile, ce qui peut impacter les 399 votants sur des questions de transport et d'aménagement routier. Le nombre d'allocataires de la CAF (15,91%) révèle des impératifs de soutien familial, et le taux de salariés en CDD (7,41%) indique des défis de sécurité de l'emploi. Un pourcentage de résidences secondaires de 14,26%, comme à la Caillère-Saint-Hilaire, indique la présence d'une population plus aisée. Les propriétaires d'habitations permanentes peuvent faire des choix électoraux différents des vacanciers.