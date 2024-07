Résultat des législatives 2024 à Saint-Michel-le-Cloucq (85200) – 2e tour [PUBLIE]

En direct

22:58 - Sur quel candidat vont se transférer les électeurs de la Nupes à Saint-Michel-le-Cloucq ? La tendance à gauche est aussi à considérer lors du second tour de ces élections législatives, puisqu'on attend le parti pris de ceux qui avaient voté pour le Front populaire la semaine dernière. Le 30 juin, ce sont un peu plus de 28% des votes qu'a récoltés le bloc au niveau de l'Hexagone, alors que la Nupes en avait récolté 25,6% en 2022. Au cours du premier tour des législatives la semaine dernière, à Saint-Michel-le-Cloucq, le binôme Front populaire a pour sa part enregistré 20,59% des votes dans la commune. Une hausse en comparaison des 19,61% de la Nupes au premier tour en 2022.

20:58 - Le Rassemblement national a fortement progressé à Saint-Michel-le-Cloucq en 2 ans Le résultat obtenu par le Rassemblement national sera très observé pour cette législative 2024, au niveau local, comme au niveau national. L'évolution du parti, qui s'élève déjà à 20 points à Saint-Michel-le-Cloucq entre son score des législatives de 2022 et le scrutin du 30 juin dernier, au premier tour, est d'ailleurs notable. Le mouvement lepéniste semble en effet avoir avancé encore plus vite à l'échelle de la commune qu'au niveau national, les résultats en France donnant à ses candidats plutôt 15 points de plus il y a une semaine qu'aux élections des députés en 2022. Une marche de plus devrait être effacée ce dimanche soir.

20:29 - Quel score final à Saint-Michel-le-Cloucq pour Ensemble ce dimanche ? Reste dorénavant à découvrir si l'évolution du scrutin au deuxième tour sera semblable ou non à celle de 2022. Il y a deux ans dans la commune de Saint-Michel-le-Cloucq, lors des élections du Parlement, le score était aussi de 49,32% pour Pierre Henriet , Saint-Michel-le-Cloucq votant déjà pour la 5ème circonscription de la Vendée. A l'issue du second tour,c'est encore Pierre Henriet qui glanera le plus de suffrages, avec 69,27% sur la seule circonscription recouvrant les lieux, devant l'adversaire Rassemblement National à 30,73%.

20:05 - Rappel utile pour les résultats des législatives ce dimanche soir à Saint-Michel-le-Cloucq Pour le 1er round des législatives dimanche 30 juin 2024, les habitants de Saint-Michel-le-Cloucq ont préféré Pierre Henriet (Ensemble ! - Majorité présidentielle), qu'ils ont gratifié de 40,62% des votes. Un premier résultat qui lui a permis de ressortir devant Stéphane Buffetaut (Rassemblement National) et Pierre-Hugues Fourage (Union de la gauche) avec 34,31% et 20,59% des électeurs. La tête de la course était sensiblement différente au niveau de la circonscription complète, puisque c'est Stéphane Buffetaut qui y devançait ses adversaires, avec cette fois 37,87% devant Pierre Henriet avec 34,84% et Pierre-Hugues Fourage avec 20,12%. De quoi esquisser un match différent aux habitants de la commune au deuxième tour.

19:21 - Participation : quelle différence avec les élections européennes à Saint-Michel-le-Cloucq ? En attendant les résultats définitifs, que révèlent la participation de cette ville lors des derniers rendez-vous électoraux ? En comparaison avec les européennes de cette année, la participation au 1er round des élections législatives 2024 à Saint-Michel-le-Cloucq s'est accrue de 19 points, parvenant à 74,02%. Lors du précédent scrutin européen, le pourcentage de participation représentait effectivement 55,6% dans la commune de Saint-Michel-le-Cloucq. Le taux de participation était de 59,16% lors des élections européennes de 2019. Au niveau de l'Hexagone, la participation était déjà un sujet central il y a quatre semaines. Elle représentait 20% à midi et 45% à 17 h, un peu mieux qu'en 2019.

18:35 - Autant que les résultats, les chiffres de la participation sont attendus à Saint-Michel-le-Cloucq À Saint-Michel-le-Cloucq, le taux de participation est indéniablement l'un des critères importants des élections législatives. La participation au premier tour des élections législatives 2024 à Saint-Michel-le-Cloucq s'élevait à 74,02%. Il y a deux ans, lors du deuxième tour de l'élection présidentielle, le taux de participation s'était élevé à 80,92% au sein de la commune, à comparer avec un taux de participation de 79,57% au premier tour, c'est-à-dire 779 personnes. Pour rappel, le taux de participation aux législatives 2022 s'élevait à 53,99% au premier tour et 47,96% au deuxième tour. Peut-on pronostiquer la participation de ce jour à Saint-Michel-le-Cloucq ? La flambée des prix des matières premières qui alourdit le budget des ménages pourrait renforcer l'engagement civique des électeurs de Saint-Michel-le-Cloucq (85200).

17:29 - Élections à Saint-Michel-le-Cloucq : l'impact des caractéristiques démographiques Quel portrait faire de Saint-Michel-le-Cloucq, à quelques heures de l'annonce des résultats des élections législatives ? Dotée de 594 logements pour 1 273 habitants, la densité de la ville est de 73 hab par km². Ses 39 entreprises attestent une économie prospère. Le taux de ménages détenant au moins une voiture (84,51%) montre une dépendance à l'égard de l'automobile. Ce facteur pourrait impacter les électeurs sur des questions de mobilité et d'environnement. Les habitants, dont 50,27% sont des retraités, montreront-ils un intérêt pour la vie démocratique en se mobilisant pour les élections ? Parmi cette mosaïque sociale, 39,04% des ménages se composent de couples avec enfants. La dette par habitant, s'élevant à 306,02 €, pèse sur une commune qui ambitionne un avenir prospère. Chaque bulletin comptabilisé ce 9 juin 2024 à Saint-Michel-le-Cloucq démontre l'intérêt des habitants pour les ambitions françaises.