Résultat des législatives 2024 à Cheffois (85390) – 2e tour [PUBLIE]

22:58 - À Cheffois, quelles sont les options de reports des voix de la gauche ? Le Front populaire qui se présente pour ces élections a marqué les esprits lors du premier tour la semaine dernière, avec un peu plus de 28% à l'échelle nationale, soit 2,5 points de plus environ que la Nupes il y a deux ans. Ce qui implique que la gauche sera de la partie lors de ce second tour ce dimanche. Ce premier pointage s'avère important. Lors du premier tour des législatives dimanche dernier, à Cheffois, le binôme Front populaire a pour sa part obtenu 12,25% des votes dans la localité. Un score néanmoins en baisse de -3 points par rapport à celui de la Nupes au premier tour de 2022.

20:58 - Le Rassemblement national en chiffres aux dernières législatives à Cheffois Avec un résultat un peu plus élevé encore qu'aux européennes, le parcours du parti lepéniste lors de ces élections législatives est à considérer localement. Le Rassemblement national est même crédité d'environ 250 sièges dans le pays, soit près de 160 de plus environ qu'en 2022. De quoi prévoir une nouvelle fièvre bleu marine à Cheffois ce dimanche 7 juillet ? La projection est facile, mais logique compte tenu de la progression du mouvement sur place. Le RN a en effet déjà gagné 15 points ici, en deux ans seulement, entre les législatives de 2022 et de 2024 au premier tour.

20:29 - Un bloc de la majorité toujours favori au second tour ? Le résultat des premier et second tours de 2022 semble aussi un indice à décortiquer au moment du second tour qui se joue. Le premier tour des législatives il y a deux ans à Cheffois offrait aussi 56,74% pour Pierre Henriet des suffrages, alors que les candidats LFI-PS-PC-EELV obtiendront 15,80% des voix. Au second tour encore, le premier rang local reviendra au ticket LREM avec 75,95% contre 24,05% pour les perdants. Pierre Henriet remportait donc ce scrutin sur place.

20:05 - Les premiers chiffres des législatives peuvent-ils avoir un sens pour le second tour à Cheffois ? A en croire les projections des instituts dévoilées dans les derniers jours de campagne, l'extrême droite serait susceptible de rafler pas loin de 250 députés à l'issue du second tour des élections législatives. L'attelage LFI, PS, EELV, PCF pourrait mettre la main sur près de 200 sièges. Les candidats de la majorité fidèles à Emmanuel Macron pourraient maintenir une centaine de sièges. Il convient tout de même de tenir compte des habitudes locales. Pierre Henriet (Ensemble pour la République) a obtenu 53,69% des suffrages à Cheffois dimanche 30 juin dernier, au soir du premier tour des élections législatives. Un premier pointage qui lui a permis d'arriver devant Stéphane Buffetaut (Rassemblement National) et Pierre-Hugues Fourage (Nouveau Front populaire) avec 26,67% et 12,25% des votants. C'est en revanche Stéphane Buffetaut qui arrivait en première place, dans l'ensemble de la 5ème circonscription de la Vendée, avec cette fois 37,87% devant Pierre Henriet avec 34,84% et Pierre-Hugues Fourage avec 20,12%.

19:21 - Quels changements entre les scrutins électoraux 2024 à Cheffois ? À l'heure des résultats, que retenir de l'abstention de cette ville lors des précédentes consultations politiques ? Le 30 juin dernier, le taux d'abstention au premier tour des législatives 2024 à Cheffois a atteint 29,39%, en dessous de celui des dernières élections européennes. Durant le précédent scrutin européen, le pourcentage d'abstention s'était en effet hissé à 44,22% des inscrits sur les listes électorales de Cheffois (85), contre un taux d'abstention de 50,84% il y a 5 ans. A l'échelle du pays tout entier, la participation était déjà scrutée il y a une semaine. Elle se chiffrait à 25,9% à 12 h et 59,4% à 17 h pour le premier tour.

18:35 - 70,61% de participation lors du 1er round des élections législatives 2024 à Cheffois Ce 7 juillet, lors du second tour des législatives à Cheffois, qu'en est-il de la participation ? Le pourcentage de participation à Cheffois s'élevait à 70,61% pour le 1er tour des élections législatives 2024. Lors du premier tour de la dernière élection présidentielle, parmi les 779 personnes en âge de voter dans la ville, 79,97% s'étaient rendues aux urnes. Le taux de participation était de 80,87% au second tour, c'est-à-dire 630 personnes. Pour mémoire, le taux de participation aux élections législatives 2022 se chiffrait à 50,64% au premier tour. Au deuxième tour, 49,23% des citoyens ont exercé leur droit de vote.

17:29 - Tendances démographiques et électorales à Cheffois : ce qu'il faut savoir Quel impact aura la population de Cheffois sur les résultats des élections législatives ? Le taux de chômage à 5,25% peut agir sur les espoirs des électeurs en ce qui concerne les mesures sur le travail. Avec 46,53% de population active et une densité de population de 52 hab par km², ces chiffres pourraient favoriser une implication électorale plus importante. Avec ses 7,07% d'agriculteurs pour 999 habitants, ce village est un subtil mélange d'urbanité et de ruralité. Le nombre d'allocataires de la CAF (14,91%) met en lumière des impératifs de suivi familial, alors que le pourcentage de salariés en contrat à durée déterminée (6,76%) fait ressortir des défis de sécurité de l'emploi. Les données sur l'instruction à Cheffois mettent en exergue une diversité importante, avec des pourcentages variables de titulaires de diplômes : 19,6% des résidents ont obtenu seulement le bac par exemple. L'écart important entre les niveaux d'éducation pourrait avoir des répercussions sur les opportunités d'emploi et l'inclusion sociale.