17:29 - Comment la composition démographique de Luçon façonne les résultats électoraux ?

A la mi-journée des élections législatives, Luçon regorge de diversité et d'activités. Avec ses 9 483 habitants, cette ville cosmopolite représente la richesse culturelle de la France contemporaine. La variété socio-économique se reflète dans ses 647 entreprises, dont l'activité est soutenue par un tissu familial de 6 258 foyers fiscaux. Le taux de ménages détenant au moins une voiture (71,03%) montre l'importance des questions de mobilité et d'environnement dans les préoccupations des citoyens. Luçon abrite une communauté diversifiée, avec ses 183 résidents étrangers, renforçant la richesse sociale et culturelle de la ville. Avec un salaire moyen mensuel net de 2009,72 €/mois, la commune affiche un pourcentage de chômeurs de 18,71%, synonyme d'une situation économique en demi-teinte. En conclusion, Luçon incarne les intérêts et les aspirations de la France contemporaine.