Résultat des législatives 2024 à Terval (85120) – 2e tour [PUBLIE]

22:58 - Les suffrages du Front populaire très suivis Avec 28,06% des votes à l'échelle nationale au terme du 1er tour des élections législatives la semaine dernière, le Front populaire a fait mieux que l'union de la gauche en 2022 au même stade. Une performance qui pourrait lui permettre de titiller le RN ce soir. A l'issue du premier tour des élections de l'Assemblée dimanche dernier, à Terval, le binôme Front populaire a pour sa part enregistré 13,54% des votes dans la commune. Une poussée à mettre en perspective néanmoins avec les 14,55% de la Nupes au premier tour en 2022 ou les 15% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des scores de Mélenchon à Hidalgo.

20:58 - Quel résultat pour le RN à Terval lors des législatives ? L'écart entre les scores du RN aura été bien plus grand en France entre les deux dernières législatives qu'entre les deux dernières européennes, une progression deux fois plus importante même. Si on extrapole la progression du RN qui se dégage des dernières élections au niveau national, soit pas moins de quinze points de plus pour les candidats du parti aux élections de 2024 qu'à celles de 2022, le chemin parcouru semble déjà important. La part de suffrages grattés par le mouvement à Terval s'élève par ailleurs à 12 points sur la même période (de 19,26% en 2022 à 31,66% le 30 juin dernier). Suffisant pour annoncer une implantation solide du parti localement, et ce quoi qu'il arrive ce dimanche 7 juillet.

20:29 - Un second tour positif pour le parti présidentiel en 2022 Il s'agit maintenant de savoir si l'évolution du scrutin au second tour sera similaire à celle de 2022 ou éloignée. Aux législatives à l'époque à Terval, le RN arrivait aussi à la deuxième place, 19,26% des habitants passés par l'isoloir étant convaincus par son binôme, contre 50,82% pour Pierre Henriet (LREM) au premier tour. Au deuxième, il avait encore échoué dans la ville, laissant de nouveau la première place au binôme La République en Marche avec 71,29%. Pierre Henriet s'imposait donc finalement sur place.

20:05 - Pierre Henriet (Majorité présidentielle) en avance lors des législatives à Terval Le 30 juin dernier, les électeurs de Terval ont plébiscité Pierre Henriet (Ensemble !), à qui ils ont accordé 46,88% des bulletins de vote. Stéphane Buffetaut (Rassemblement National) et Pierre-Hugues Fourage (Union de la gauche) suivaient grâce à 31,66% et 13,54% des électeurs. La tête de la course était sensiblement différente dans l'ensemble de la 5ème circonscription de la Vendée, puisque c'est Stéphane Buffetaut qui y devançait ses adversaires, avec cette fois 37,87% devant Pierre Henriet avec 34,84% et Pierre-Hugues Fourage avec 20,12%. De quoi imposer un contexte différent aux habitants de la localité au second tour.

19:21 - Analyse comparative de l'abstention à Terval lors des derniers scrutins Pour cerner plus précisément le vote des citoyens de cette ville, il est également nécessaire d'observer les résultats des scrutins électoraux précédents. À Terval, le pourcentage de participation au 1er tour des élections législatives 2024 était de 68,01%, plus élevé de 20 points que celui des dernières élections européennes. A l'occasion du scrutin européen de début juin, sur les 1 721 personnes en âge de voter à Terval, 48,81% avaient en effet pris part au scrutin. La participation était de 53,33% pour les européennes de 2019. Au niveau de la France entière, la participation était déjà un sujet central il y a une semaine. Elle se chiffrait à 25,9% à midi et 59,4% à 17 h pour le premier tour.

18:35 - À Terval, le score de la participation au second tour des législatives sera un élément clé À Terval, l'un des critères clés du scrutin législatif est indiscutablement le niveau de participation. L'abstention s'élevait à 31,99% à Terval lors du 1er tour des législatives 2024. Pour le deuxième tour de l'élection présidentielle, 20,08% des personnes en âge de participer à une élection dans la ville avaient refusé de se rendre à leur bureau de vote, à comparer avec un taux d'abstention de 19,45% au premier tour. Pour rappel, le pourcentage d'abstention aux élections législatives 2022 atteignait 51,62% au premier tour. Au deuxième tour, 58,08% des électeurs ne se sont pas déplacés. Peut-on pronostiquer l'abstention de ce jour à Terval ? Les populations des petites communes se déplacent souvent plus que dans les grandes, la tendance peut-elle changer pour les législatives à Terval ?

17:29 - Les données démographiques de Terval révèlent les tendances électorales Dans la ville de Terval, divers facteurs démographiques et socio-économiques risquent d'affecter le résultat des législatives. Avec une densité de population de 63 hab par km² et un pourcentage de demandeurs d'emploi de 8,59%, les questions liées à l'emploi et à l'habitat sont des sujets prédominants. Avec ses 9,82% d'agriculteurs pour 2 168 habitants, cette ville est un subtil mélange d'urbanité et de ruralité. Le nombre d'allocataires de la CAF (7,93%) met en évidence des impératifs de soutien familial, alors que le pourcentage de salariés en CDD (7,03%) fait ressortir des défis de sécurité de l'emploi. Le taux d'étudiants, de 7,58% à Terval, met en relief la présence d'une population jeune et éduquée, susceptible de favoriser un environnement propice à l'innovation et à l'entrepreneuriat.