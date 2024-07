Résultat des législatives 2024 à Sainte-Gemme-la-Plaine (85400) – 2e tour [PUBLIE]

L'électorat de gauche va-t-il rester fidèle au nouvel accord trouvé par LFI, le PS, les Ecologistes et le PCF lors de ce second tour des élections ou se transférer vers une autre candidature ? L'ensemble a rassemblé plus de 28% des votes à l'échelle nationale dimanche dernier alors que la Nupes en avait récolté 25,6% il y a deux ans. Le jour du premier tour des législatives, le binôme Front populaire a pour sa part enregistré 14,94% des bulletins à Sainte-Gemme-la-Plaine. Une percée à affiner néanmoins avec les 16,6% de la Nupes au premier tour en 2022 ou les 18% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle (13,49% pour Jean-Luc Mélenchon, 3,63% pour Yannick Jadot, 1,1% pour Fabien Roussel et 1,52% pour Anne Hidalgo).

20:58 - En deux ans, le Rassemblement national a gagné 21 points à Sainte-Gemme-la-Plaine

Au niveau local, le résultat de la formation menée par Jordan Bardella à ces législatives 2024 sera très analysé. L'avancée du parti, qui s'élève déjà à 21 points à Sainte-Gemme-la-Plaine entre son résultat des législatives de 2022 et le scrutin du 30 juin dernier, au premier tour, est d'ailleurs notable. Le parti de Marine Le Pen semble en effet avoir avancé encore plus vite à l'échelle locale qu'au niveau national, les résultats en France donnant à ses prétendants plutôt 15 points de plus à ces législatives 2024 qu'aux élections des députés en 2022. A ce rythme, on peut imaginer que le RN sera vainqueur ici ce 7 juillet, pour le second tour des législatives.