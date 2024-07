Résultat des législatives 2024 à Rives-d'Autise (85240) – 2e tour [PUBLIE]

La montée du parti lepéniste aura été bien plus élevée en France entre les deux dernières législatives qu'entre les deux dernières européennes, quasiment le double. Le parti frontiste est même crédité de 210 à 250 sièges dans le pays, soit 150 de plus environ qu'en 2022. De quoi prévoir une nouvelle poussée à Rives-d'Autise ce dimanche 7 juillet ? L'extrapolation est simple, mais logique au regard de la progression du mouvement dans la zone. Le RN a en effet déjà gagné 11 points ici, rien qu'entre les législatives de 2022 et de 2024 au premier tour.

17:29 - Rives-d'Autise : démographie et socio-économie impactent les élections législatives

Dans les rues de Rives-d'Autise, les élections sont en cours. Avec ses 9,09% d'agriculteurs pour 2 068 habitants, cette localité est un subtil mélange d'urbanité et de ruralité. Avec 107 entreprises, Rives-d'Autise est un lieu propice à l'essor de l'innovation et l'entrepreneuriat. Dans la localité, 34% des résidents sont âgés de moins de 30 ans, et 24,4% ont plus de 60 ans, ce qui peut agir sur les priorités politiques en ce qui concerne l'instruction et la santé. Les électeurs, dont 34,85% sont des retraités, montreront-ils un intérêt pour la vie démocratique en se mobilisant pour les élections ? Dans cette mosaïque sociale, près de 49,1% des ménages sont des couples sans enfant. Cependant, une dette par habitant de 420,47 euros pourrait devenir un frein à plus de prospérité. À Rives-d'Autise, les problématiques locales, tels que le travail, l'instruction et l'inflation, se mêlent aux défis français.