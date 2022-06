Résultat de la législative à Champagney : en direct

En direct

19:25 - Sur quel candidat vont se porter les voix de gauche à Champagney ? Dans les 2 bureaux de vote de Champagney, les voix de Jean-Luc Mélenchon au premier tour de la présidentielle seront peut être décisives ce dimanche pour les élections législatives 2022. Le candidat LFI avait obtenu 15,57% des suffrages le 10 avril dernier dans la commune. Et c'est sans compter les suffrages d'Europe Ecologie et du Parti socialiste. Yannick Jadot et Anne Hidalgo avaient échoué à respectivement 2,61% et 1% au premier tour de la présidentielle. Ce qui donne une réserve de voix de 3,61% à gauche, sans compter le vote Mélenchon.

16:30 - Que peuvent dire les enquêtes d'opinion des législatives 2022 pour Champagney ? Marine Le Pen avait obtenu la tête du vote à la dernière présidentielle à Champagney avec 41,34% des votes, au premier tour. Emmanuel Macron arrivait deuxième à 17,61%, devançant Jean-Luc Mélenchon à 15,57% et Éric Zemmour à 8,69%. En revanche dans l'ensemble du pays, Emmanuel Macron se sortait de cette première bataille avec un peu moins de 28% des voix, devant Marine Le Pen à un peu plus de 23%, et Jean-Luc Mélenchon à 21,95%. Les tendances nationales des ultimes semaines viendront probablement modifier ce paysage et donc le résultat des législatives dans la commune au 1er tour, même s'il est impossible de faire abstraction des spécificités locales. Il faut se rappeler que la coalition emmenée par les Insoumis avec leurs alliés s'est approchée de la majorité LREM-Ensemble dans les sondages juste avant la période de réserve. Pendant ce temps, le RN de Marine Le Pen s'est rapproché des 20%.

14:30 - L'abstention demeure l'un des enjeux majeurs de ces élections législatives à Champagney À Champagney, l'un des facteurs forts du scrutin législatif 2022 sera incontestablement le niveau de participation. La guerre aux portes de l'Europe pourrait potentiellement impacter la participation à Champagney (70290). Il y a deux mois, à l'occasion du deuxième tour de la dernière élection présidentielle, 74,13% des électeurs inscrits dans la ville s'étaient rendus aux urnes, à comparer avec une participation de 75,21% au premier tour, ce qui représentait 2 166 personnes. En proportion, au niveau de la France, la participation à l'élection présidentielle 2022 atteignait 73,69% au premier tour et seulement 71,99% au deuxième tour, moins qu'en 2017.

11:30 - A la proclamation des résultats des élections législatives, quels seront les pourcentages de participation à Champagney ? L'observation des derniers scrutins permet de cerner davantage le vote des habitants de cette commune. A l'occasion des dernières élections législatives, 57,8% des personnes en capacité de voter à Champagney avaient déserté les urnes au premier tour. Le taux d'abstention était de 55,06% au second round. Plus de la moitié des Français n'ont pas voté pour les législatives de 2017. Une nouvelle abstention record se dessine-t-elle en 2022 ? Les chiffres de l'Hexagone en 2017 étaient les suivants : le pourcentage d'abstention aux législatives représentait 51,30% au premier tour et 57,36% au second tour.