Résultat des législatives à Champcueil - Election 2022 (91750) [PUBLIE]

13/06/22 00:59

Résultat des législatives 2022 à Champcueil

Le résultat des élections législatives 2022 à Champcueil est publié. Retrouvez ci-dessous le résultat officiel de l'élection communiqué par le ministère de l'Intérieur.

Résultat de la législative dans la 2ème circonscription de l'Essonne

Le résultat du premier tour de l' élection législative à Champcueil a été proclamé par le ministère de l'Intérieur. C'est la candidature Rassemblement National qui a encaissé le plus de voix auprès des 1847 citoyens de Champcueil votant dans la 2ème circonscription de l'Essonne. Cependant, le résultat de l'élection législative dans la 2ème circonscription de l'Essonne peut encore basculer si les électeurs des 67 autres communes qui en font partie font des choix différents de ceux de Champcueil. Le niveau de l'abstention représente 51% des citoyens enregistrés dans les registres électoraux au sein de la commune au niveau de cette circonscription (897 votants). Nathalie Da Conceicao Carvalho a rassemblé 25% des voix dans la localité. Elle précède Mathieu Hillaire (Nouvelle union populaire écologique et sociale) et Naïma Sifer (Ensemble ! (Majorité présidentielle)) qui récupèrent respectivement 25% et 22% des suffrages.

Tête de liste Liste % voix circonscription % voix Champcueil Mathieu Hillaire Nouvelle union populaire écologique et sociale 24,66% 24,75% Nathalie Da Conceicao Carvalho Rassemblement National 22,91% 24,75% Naïma Sifer Ensemble ! (Majorité présidentielle) 20,61% 21,81% Jean-Philippe Dugoin-Clement Union des Démocrates et des Indépendants 14,62% 11,19% Eveline Bryon Reconquête ! 5,14% 5,08% Antonin Morelle Divers droite 3,45% 4,07% Mama Sy Divers droite 2,64% 1,58% François Parolini Divers gauche 2,20% 2,49% Pascal Lemaire Ecologistes 1,83% 2,15% Vincent Bielak Droite souverainiste 0,97% 1,24% Mathilde Phan Hieu Divers extrême gauche 0,97% 0,90% Participation au scrutin Circonscription Champcueil Taux de participation 47,68% 48,57% Taux d'abstention 52,32% 51,43% Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,48% 1,00% Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,57% 0,33% Nombre de votants 43 837 897

Les résultats du 1er tour des élections législatives 2022 de Champcueil sont dévoilés. Découvrez qui de LREM, du RN ou de la NUPES arrive en tête de l'élection dans votre commune. En direct 19:32 - Quel résultat aux législatives de Champcueil pour le bloc LFI-PS-EELV ? Une des questions cruciales de ces législatives 2022, en France comme à Champcueil, reste le résultat de la coalition emmenée par Jean-Luc Mélenchon avec ses alliés. Le député de Marseille avait cumulé 18,52% des suffrages le dimanche 10 avril dans la ville. Les reports des suffrages du PS et d'EELV sont aussi à regarder de près ce 12 juin dans la cité. Yannick Jadot et Anne Hidalgo étaient tombés à respectivement 5,92% et 1,9% au premier tour de l'élection présidentielle. Soit une réserve de voix de 7,82% du côté de la gauche (en plus du vote Mélenchon). 16:30 - Les sondages, un indicateur aussi pour le résultat des législatives 2022 à Champcueil ? Les indications nationales des dernières heures auront probablement un écho à Champcueil dimanche. Mais on ne pourra ignorer les particularités locales. L'alliance LREM-Ensemble a chuté très près du bloc de gauche incarné par Jean-Luc Mélenchon dans les sondages ce vendredi soir (28% contre 27% dans le sondage Ipsos). Le Rassemblement national, pour sa part, est venu coller les 20%. Or à Champcueil, Emmanuel Macron terminait en tête de la dernière présidentielle avec 26,76% des voix, devant Marine Le Pen à 26,55%. On trouvait plus loin, avec 18,52%, Jean-Luc Mélenchon et enfin, à 7,04%, Éric Zemmour. 14:30 - À Champcueil, quelles conséquences aura l'abstention sur les résultats des élections législatives 2022 ? À Champcueil, le taux de participation constituera indéniablement l'un des facteurs décisifs du scrutin législatif 2022. L'inflation pourrait entre autres faire surtout gagner le taux d'abstention à Champcueil. En avril 2022, à l'occasion du second tour de la présidentielle, 24,2% des inscrits sur les listes électorales de la commune avaient refusé de se rendre dans l'isoloir. L'abstention était de 21,36% au premier tour. Pour comparer, au niveau de l'Hexagone, la participation à la présidentielle 2022 atteignait 73,69% au premier tour et seulement 71,99% au deuxième tour, c’était moins qu’en 2017. 11:30 - Un nouveau record d'abstention peut-il être battu à Champcueil lors des législatives ? Afin de comprendre davantage le vote des électeurs de cette commune, il est indispensable d'analyser les résultats des scrutins passés. Lors des élections législatives de 2017, 59,35% des électeurs de Champcueil avaient déserté les urnes au premier tour. L'abstention était de 53,12% au second tour. Plus d'un votant sur deux n'a pas voté pour les élections législatives de 2017. Une nouvelle abstention record se dessine-t-elle en 2022 ? Les chiffres nationaux de 2017 parlent d'eux-mêmes, le taux d'abstention aux législatives représentait 51,30% au premier round et 57,36% au second tour, c’était déjà plus qu’en 2012. 09:30 - Deux heures de plus pour faire son devoir à Champcueil Les résultats des législatives 2022 à Champcueil devraient être communiqués assez rapidement après la fermeture des 3 bureaux de vote, la cité ne comptant qu'une seule circonscription. Le décompte des votes devrait se lancer à 20 heures, la fermeture ayant été repoussée, et le résultat devrait sonner dans les heures qui suivent pour la ville d'abord, et ensuite pour la circonscription.

Législatives 2022 à Champcueil : les enjeux

Durant la présidentielle 2022, c'est Emmanuel Macron qui avait récolté 26,8% des votes au premier tour à Champcueil, devant Marine Le Pen et Jean-Luc Mélenchon. La finaliste défaite de la dernière élection et l'ex-parlementaire européen avaient obtenu 26,6% et 18,5% des suffrages. Le choix des habitants de Champcueil était resté inchangé au second tour au profit d'Emmanuel Macron (52,9% des suffrages), laissant donc à Marine Le Pen 47,1% des votes. Le président de la République sera-t-il en mesure d'obtenir la majorité à l'hémicycle au vu des voix qu'il a obtenues dès le premier tour de la présidentielle dans cette localité ? Les citoyens de Champcueil (91) prendront à nouveau la direction des urnes en 2022 : ils seront priés de contribuer aux élections législatives 2022 qui se tiendront les 12 et 19 juin 2022.