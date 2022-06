19:04 - Quel résultat à Charny Orée de Puisaye pour la coalition emmenée par Jean-Luc Mélenchon avec ses alliés ?

Jean-Luc Mélenchon avait obtenu 12,93% des votes au 1er tour de la dernière présidentielle dans les 14 bureaux de vote de Charny Orée de Puisaye le dimanche 10 avril dernier. Et c'est encore sans compter les suffrages écologistes et socialistes. Yannick Jadot et Anne Hidalgo avaient échoué à respectivement 2,88% et 0,69% au premier tour de la présidentielle. Ce qui, en cumul, délivre un point de départ de 16,5% pour la "Nouvelle union populaire écologique et sociale" pour ces législatives à Charny Orée de Puisaye.