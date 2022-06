Une des questions cruciales de ces élections législatives 2022, en France comme à Châtel-sur-Moselle, sera le résultat de la coalition emmenée par Jean-Luc Mélenchon avec ses alliés. Le candidat avait obtenu 17,79% des suffrages il y a deux mois dans la localité. Et c'est encore sans compter les votes du PS et d'EELV. Yannick Jadot et Anne Hidalgo avaient échoué à respectivement 4,81% et 1,95% au 1er tour de l'élection présidentielle. Soit un point de départ de 24,55% pour la coalition emmenée par les Insoumis avec leurs alliés pour ces législatives à Châtel-sur-Moselle.

16:30 - Les enquêtes sondagières, un signe aussi pour le résultat des législatives 2022 à Châtel-sur-Moselle ?

Les tendances nationales des dernières heures auront probablement un écho à Châtel-sur-Moselle. Mais on ne pourra faire abstraction des particularités locales. Le bloc LREM-Ensemble et la coalition des Insoumis et des autres forces de gauche ont vu leur écart se rabougrir dans les intentions de vote jusqu'à arriver à un minuscule point juste avant la période de réserve (28% pour la majorité contre 27% selon le dernier Ipsos), devant un Rassemblement national troisième, proche des 20%. Or à Châtel-sur-Moselle, Emmanuel Macron obtenait la meilleure place de la dernière présidentielle avec 29,22% des voix au 1er tour, devant Marine Le Pen à 28,7%. On trouvait plus loin, avec 17,79%, Jean-Luc Mélenchon et enfin, à 5,06%, Éric Zemmour. Pour ce qui est de la France, c'est un score de près de 28% des votes qui avait propulsé Macron en tête, devant Marine Le Pen à un peu plus de 23% cette fois et Jean-Luc Mélenchon à 21,95%.