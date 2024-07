Résultat des législatives 2024 à Darnieulles (88390) – 2e tour [PUBLIE]

En direct

22:58 - Sur quel candidat vont se rabattre les électeurs de la Nupes à Darnieulles ? La répartition des voix de gauche est aussi à prendre en compte lors du second tour de ces élections législatives, avec comme inconnue la décision de ceux qui avaient opté pour le Front populaire la semaine dernière. Dimanche dernier, l'ensemble a réuni un peu plus de 28% des voix à l'échelle nationale alors que la Nupes en avait récolté moins de 26% il y a deux ans. Au cours du premier round des élections législatives, le binôme Front populaire a pour sa part obtenu 16,47% des votes à Darnieulles. Un score à comparer néanmoins avec les 20,75% de la Nupes au premier tour en 2022 ou les 26% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des scores de Mélenchon à Hidalgo.

20:58 - 19 points grattés en 2 ans par le RN à Darnieulles L'écart entre les scores du Rassemblement national aura été bien plus grand en France entre les deux dernières législatives qu'entre les deux dernières européennes, une progression deux fois plus importante même. L'avancée du parti, qui se monte déjà à 19 points à Darnieulles entre son résultat des législatives de 2022 et le scrutin du 30 juin dernier, au premier tour, est d'ailleurs notable. Le mouvement semble en effet avoir progressé encore plus vite à l'échelle de la commune qu'au niveau national, les résultats en France donnant à ses candidats plutôt quinze points de plus en 2024 qu'aux élections des députés en 2022. On ne peut donc pas exclure, si les reports de voix sont favorables, que le RN arrive vainqueur à Darnieulles ce 7 juillet au soir, pour le second tour des législatives.

20:29 - Les résultats des dernières élections, un signe pour les législatives 2024 à Darnieulles ? Le nombre de votes de la formation politique de Jordan Bardella ce 7 juillet sera ainsi une des clés pour le second tour de cette élection des députés 2024 à l'échelle locale, comme au niveau national. Défait en 2022 dans la ville, le RN pourrait cette fois remporter l'élection localement. Il y a deux ans, lors des législatives à Darnieulles, le RN terminait en revanche à la deuxième place sur le podium, 23,27% des habitants passés par l'isoloir ayant voté pour son binôme, contre 34,38% pour Stéphane Viry (Les Républicains) au premier tour. Au second tour, il avait encore échoué dans la ville, laissant de nouveau la première place au binôme Les Républicains avec 56,62%. Stéphane Viry remportait donc cette élection sur place.

20:05 - Des élections législatives favorables pour le RN à ce stade A en croire les projections des instituts de sondages diffusées depuis dimanche, l'alliance du RN et des amis d'Eric Ciotti serait susceptible de décrocher moins de 250 sièges à l'issue des élections législatives. L'alliance des partis de gauche pourrait mettre la main sur près de 200 sièges. De leur côté, les candidats suivant toujours Emmanuel Macron pourraient conserver jusqu'à 120 sièges. Il faudra bien sûr tenir compte des spécificités des territoires. Au soir du premier tour de l'élection législative dimanche 30 juin, les électeurs de Darnieulles ont plébiscité Pierre François (Rassemblement National), qu'ils ont gratifié de 42,7% des bulletins de vote. Un résultat qui lui a permis de passer devant Stéphane Viry (Divers droite) et Dominique Perrin (Nouveau Front populaire) avec respectivement 37,75% et 16,47% des électeurs. La circonscription n'a en revanche pas affiché les mêmes résultats que la cité, puisque c'est Stéphane Viry qui s'y imposait, avec 42,85% devant Pierre François avec 38,17% et Dominique Perrin avec 17,49%.

19:21 - Etude comparative de l'abstention à Darnieulles aux dernières élections Comment votent traditionnellement les habitants de cette commune ? Le 1er round des élections législatives 2024 à Darnieulles a connu un taux d'abstention de 30,39%, plus bas que celui des dernières élections européennes. Il y a quelques semaines, durant le précédent scrutin européen, 47,6% des personnes en âge de voter à Darnieulles avaient effectivement boudé les urnes. Le taux d'abstention était de 46,67% pour le scrutin de 2019. Pour comparer, au niveau de la France, le taux d'abstention aux élections européennes 2024 s'élevait à 49% lors de l'unique tour du scrutin, soit 1 point de moins qu'en 2019.

18:35 - L'abstention demeure l'enjeu majeur de ces législatives à Darnieulles À Darnieulles, le niveau d'abstention est indéniablement l'un des critères essentiels de ces élections législatives. Dans la commune, le pourcentage de participation au premier tour des législatives 2024 était de 69,61%. Il y a deux ans, à l'occasion du second tour de l'élection présidentielle, sur les 1 106 personnes en âge de voter dans la commune, 77,58% étaient allées voter. Le taux de participation était de 77,94% au premier tour, ce qui représentait 862 personnes. En proportion, le pourcentage de participation aux législatives 2022 représentait 44,32% au premier tour et 46,13% au deuxième tour. Peut-on pronostiquer la participation d'aujourd'hui à Darnieulles ? La baisse du pouvoir d'achat serait de nature à renforcer l'engagement civique des citoyens de Darnieulles.

17:29 - Impact des caractéristiques démographiques sur le paysage politique de Darnieulles Les facteurs démographiques et socio-économiques de Darnieulles mettent en évidence des tendances évidentes susceptibles d'affecter les résultats des élections législatives. Dans le village, 32% des résidents sont âgés de 29 ans et moins, et 7,16% ont plus de 75 ans. La pyramide des âges pourrait agir sur les orientations politiques en matière d'éducation et de soins de santé. Le pourcentage de foyers ne disposant d'aucune voiture (13,54%) souligne une dépendance moindre à l'égard de l'automobile, ce qui peut influencer les 492 votants sur des questions de mobilité et d'aménagement routier. Le nombre d'allocataires de la CAF (16,79%) met en évidence la nécessité d'un accompagnement familial, tandis que le taux de salariés en contrat à durée déterminée (7,68%) fait ressortir des enjeux de sécurité du travail. Les données sur l'instruction à Darnieulles mettent en avant des niveaux variés de qualifications, avec 29,32% des résidents non diplômés, cela souligne l'importance de mettre en place des programmes visant à améliorer l'accessibilité à l'éducation.