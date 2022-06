Résultat de la législative à Chevry : 2e tour en direct

19/06/22 19:25

A l'occasion du premier tour des élections législatives, dimanche 12 juin, les habitants de Chevry ont plébiscité la candidature Ensemble ! (Majorité présidentielle) qu'ils ont gratifiée de 39,49% des votes. La candidature Nouvelle union populaire écologique et sociale reçoit 16,77% des suffrages. La candidature Les Républicains ramasse 15,29% des suffrages. D'après un sondage Ifop-Fiducial pour LCI diffusé le mercredi 15 juin, le camp du président Emmanuel Macron devrait obtenir entre 265 et 300 députés à l'issue des législatives. La Nupes menée par Jean-Luc Mélenchon devrait rafler entre 180 et 210 sièges.

Dans l'unique bureau de vote de Chevry, les voix qui s'étaient portées sur la coalition LFI-PS-EELV de Jean-Luc Mélenchon lors de l'élection législative seront probablement cruciales ce dimanche pour le second volet du scrutin. Le candidat insoumis avait atteint 16,77% des suffrages il y a une semaine. Ce score est toutefois à comparer avec les voix de gauche qui pouvaient tomber dans l'escarcelle de la Nupes après l'élection présidentielle. Dans la localité, Jean-Luc Mélenchon, Yannick Jadot, Anne Hidalgo et Fabien Roussel se sont trouvés à respectivement 13,98%, 7,37%, 1,52% et 1,52% le 10 avril. Ce sont donc 24,39% d'électeurs en réalité que pouvait viser le bloc de gauche pour ces législatives à Chevry.

Quel candidat ou candidate installeront en pole position des résultats des législatives les 2 023 personnes habitant à Chevry à l'occasion du premier tour de l'élection le 12 juin 2022 ? Le 10 avril dernier, Emmanuel Macron avait récolté 35,71% des voix au premier tour à Chevry. L'actuel chef de l'Etat avait devancé Marine Le Pen et Jean-Luc Mélenchon, qui avaient respectivement obtenu 15,50% et 13,98% des votes. Le choix des citoyens de Chevry était resté constant au second tour en faveur d'Emmanuel Macron (67,03% des suffrages). Marine Le Pen avait dû se contenter de 32,97% des votes. Les électeurs de cette commune feront-ils de nouveau confiance à Emmanuel Macron et à La République En Marche aux prochaines élections à l'instar du premier tour de la présidentielle ?