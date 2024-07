Résultat des législatives 2024 à Gex : les premiers chiffres du 2e tour

L'une des clés de ces élections législatives 2024 est incontestablement la participation. L'abstention pour le 1er tour des élections législatives 2024 à Gex a atteint 39,3%. Pour rappel, le taux d'abstention aux élections législatives 2022 représentait 60,37% au premier tour et 62,91% au second tour. Qu'en sera-t-il ce soir à Gex ? Il y a 2 ans, pour le premier tour de la présidentielle, le pourcentage d'abstention s'était élevé à 28,55% des inscrits sur les listes électorales de la ville. L'abstention était de 32,65% au deuxième tour. Des thématiques comme l'immigration et l'insécurité seraient capables d'impacter les décisions que prendront les citoyens de Gex (01170).

17:29 - Gex : l'impact de la démographie locale sur les élections législatives

À Gex, les caractéristiques démographiques et socio-économiques déterminent le paysage politique et peuvent impacter les élections législatives. La jeunesse et les personnes sans emploi jouent un rôle crucial dans la ville, avec près de 41% de la population ayant de 0 à 29 ans, et un taux de chômage de 10,49%. Le taux de familles possédant au moins une voiture (81,76%) montre une dépendance à l'égard de l'automobile. Ce facteur pourrait influencer les 2 661 votants sur des problématiques de mobilité et d'environnement. D'autres part, la présence d'une population immigrée de 24,16% et d'une population étrangère de 20,44% fait ressortir l'influence des flux migratoires sur la démographie locale. Les données sur l'éducation, tel que le taux de titulaires de diplômes supérieurs (40,02%), témoigne d'une population instruite à Gex, ce qui peut façonner les attitudes envers les questions de recherche, d'innovation et d'entrepreneuriat.