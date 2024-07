Résultat des législatives 2024 à Crozet (01170) – 2e tour [PUBLIE]

L'autre source de doute qui accompagne ces élections sera celle du choix des électeurs de gauche après l'arrivée du Nouveau Front populaire avant le premier tour. Le bloc a obtenu plus de 28% des voix au niveau national dimanche dernier, alors que la Nupes en avait récolté plus de 25,6% il y a deux ans. La barre est déjà haute. Lors du premier tour des élections des députés dimanche dernier, à Crozet, le binôme Front populaire a pour sa part obtenu 20,75% des votes dans la commune. Un score néanmoins en baisse en comparaison des 21,36% de la Nupes au premier tour en 2022.

Le nombre de bulletins en faveur du Rassemblement national sera une des clés pour ces législatives au niveau local. Ce sont déjà 18 points qui ont ainsi été gagnés par le RN au niveau local entre sa part de votes des législatives de 2022 (premier tour) et l'équivalent en 2024. Une progression conséquente. Une marche de plus sera certainement franchie ce dimanche soir.

Il s'agit maintenant de déterminer si la tendance au deuxième tour sera proportionnelle à celle de 2022 ou différente. Les élections législatives à l'époque à Crozet donneront également l'avantage, au premier tour, aux candidats Ensemble ! - Majorité présidentielle qui obtiendront 34,24% des voix dans la commune, déjà partie intégrante de la 3ème circonscription de l'Ain. Au second round,c'est encore Olga Givernet qui cumulera le plus de voix, avec 61,12% sur la seule circonscription couvrant la zone, devant l'adversaire Nouvelle union populaire écologique et sociale à 38,88%.

L'une des clés des élections législatives est sans aucun doute l'ampleur de l'abstention. Dans la commune, le taux de participation lors du premier tour des élections législatives 2024 était de 70,96%. Pour rappel, le taux de participation aux élections législatives 2022 représentait 47,06% au premier tour. Au second tour, 41,02% des votants se sont déplacés. Qu'en sera-t-il aujourd'hui à Crozet ? A l'occasion du deuxième tour de l'élection présidentielle, parmi les 1 253 personnes en âge de voter au sein de la commune, 75,66% avaient pris part au scrutin, à comparer avec un taux de participation de 76,54% au premier tour, c'est-à-dire 959 personnes. L'inflation dans le pays pourrait entre autres pousser les électeurs de Crozet (01170) à s'intéresser plus fortement au scrutin.

Tendances démographiques et électorales à Crozet : ce qu'il faut retenir

La composition démographique et socio-économique de Crozet détermine les préoccupations et les intérêts des électeurs, impactant ainsi le résultat des législatives. La répartition démographique peut avoir un effet sur les orientations des politiques en matière d'instruction et de soins de santé. Dans la commune, 23,4% de la population est âgée de 14 ans et moins, et 3,08% sont des personnes âgées. Un salaire moyen mensuel net de 2428,27 € par mois montre le poids des problématiques sur la qualité de vie dans les interrogations des 600 votants. Enfin, la présence d'une population immigrée de 30,57% et d'une population étrangère de 26,58% fait ressortir des enjeux de cohabitation interculturelle. Les données sur l'éducation, tel que le pourcentage de titulaires de diplômes supérieurs (49,11%), suggèrent un niveau élevé d'instruction à Crozet, susceptible de favoriser un climat propice à l'entrepreneuriat.