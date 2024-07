Résultat des législatives 2024 à Divonne-les-Bains : les premiers chiffres du 2e tour

17:57 - Divonne-les-Bains : l'importance de comprendre sa population pour prédire les élections

Les facteurs démographiques et socio-économiques de Divonne-les-Bains montrent des tendances évidentes susceptibles d'affecter les résultats des législatives. Avec une densité de population de 274 habitants par km² et 49,79% de population active, ces données pourraient favoriser un engagement électoral plus fort. Le pourcentage de chômeurs à 11,06% peut avoir un effet sur les inquiétudes des électeurs en matière de politiques sur l'emploi. Le taux élevé de cadres et de professions intellectuelles supérieures, atteignant 35,32%, révèle une population occupant des postes professionnels souvent liés à des secteurs stratégiques. D'autres part, la présence d'une population immigrée de 24,43% et d'une population étrangère de 19,06% indique l'influence des flux migratoires sur la démographie locale. Un pourcentage de résidences secondaires de 18,95%, comme à Divonne-les-Bains, indique un tourisme important dans la région. Cela peut impacter l'engagement politique des habitants sur des questions liées à l'environnement, au développement urbain et à l'économie locale.