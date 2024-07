Résultat des législatives 2024 à Ségny (01170) – 2e tour [PUBLIE]

En direct

21:12 - À Ségny, qui va raffler le vote du Front populaire ? Quelle part des Français votera pour le Front populaire, alliant LFI, le PS, EELV, le PCF et d'autres, et annoncé de plus en plus plus proche du RN par les sondeurs lors du second tour de ces élections législatives ? Les 28% des suffrages glanés au niveau national sont un premier indicateur. Pour le premier round des législatives, le binôme Front populaire a pour sa part glané 24,81% des bulletins à Ségny. Une poussée à mettre en perspective néanmoins avec les 17,08% de la Nupes au premier tour en 2022 ou les 25% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des scores de tous les candidats rouges, verts et roses.

20:58 - 20 points grattés en 2 ans par le RN à Ségny A l'échelle locale, le résultat de la formation incarnée par Jordan Bardella aux législatives sera très commenté. Ce sont déjà 20 points qui ont ainsi été gagnés par le RN au niveau de la commune entre son résultat des législatives de 2022 (premier tour) et l'équivalent en 2024. Une progression conséquente. Quel que soit le résultat, une étape de plus devrait être atteinte ce dimanche soir.

20:29 - Un second tour positif pour le bloc présidentiel en 2022 Ce premier verdict est évidemment à mettre en parallèle avec l'élection en 2022. Au moment de fournir ou non des députés à la France il y a deux ans, Olga Givernet l'emportait également au premier tour dans la ville de Ségny, grattant 30,93% des suffrages sur place. Et le second tour sera à l'avenant avec encore Olga Givernet (Ensemble !) finalement en tête localement, avec 68,62%, devant son adversaire Nouvelle union populaire écologique et sociale à 31,38%.

20:05 - Les tendances avant le 2e tour des législatives 2024 à Ségny Avec 35,22% des bulletins de vote, Olga Givernet (Ensemble pour la République) a pris la pôle position à Ségny, le 30 juin dernier lors du premier round de la législative. Karine Dubarry (Rassemblement National) et Christian Jolie (Front populaire) suivaient en recevant, dans l'ordre, 29,05% et 24,81% des votants. Olga Givernet était aussi en tête dans la 3ème circonscription de l'Ain dans son ensemble, avec cette fois 32,43%, devant Karine Dubarry avec 32,11% et Christian Jolie avec 25,12%.

19:21 - Résultats à Ségny : quelles leçons tirer de la participation ? L'étude des résultats des consultations démocratiques antérieures permet de se faire une idée du vote des habitants de cette ville. À Ségny, le pourcentage de participation au 1er round des législatives 2024 a atteint 63,47%, surpassant celui des dernières européennes. Lors du scrutin européen de début juin, parmi les 1 298 personnes en âge de voter à Ségny, 49,15% avaient en effet pris part au scrutin. La participation était de 43,42% pour le scrutin européen de 2019. A l'échelle de la France entière, la participation était déjà examinée il y a quatre semaines. Elle se chiffrait à 19,8% le midi et 45,3% à 17 h, plus qu'en 2019.

18:35 - À Ségny, quel sera l'impact de l'abstention sur les résultats des législatives 2024 ? Ce dimanche, lors des législatives à Ségny, qu'en est-il de la participation ? Ségny a atteint une participation de 63,47%, dimanche, au 1er tour des élections législatives 2024. Lors du premier tour de la dernière élection présidentielle, 72,79% des personnes en capacité de voter dans la commune s'étaient rendues aux urnes. Le taux de participation était de 70,31% au second tour, c'est-à-dire 843 personnes. Pour rappel, le taux de participation aux élections législatives 2022 représentait 43,95% au premier tour. Au deuxième tour, 39,3% des votants ont exercé leur droit de vote. Quelle sera la participation à Ségny aujourd'hui ?

17:29 - Dynamique électorale à Ségny : une analyse socio-démographique Devant le bureau de vote de Ségny, les citoyens se rassemblent pour se rendre aux urnes. Avec ses 32,08% de cadres pour 2 412 habitants, cette ville possède une certaine vitalité économique. La pluralité socio-économique s'observe dans ses 93 entreprises, dont l'activité est soutenue par un tissu familial de 1 213 foyers fiscaux. Le taux de foyers ne disposant d'aucune voiture (17,04%) souligne une dépendance moindre à l'automobile, ce qui peut affecter les électeurs sur des problématiques de mobilité et d'infrastructure. La population étrangère de 622 personnes apporte une richesse culturelle appréciable. Dans cette diversité sociale, 53,15% des familles se composent de couples avec enfants. La dette par habitant, s'élevant à 34,20 €, pèse sur une ville qui vise plus de prospérité. À Ségny, les enjeux locaux, tels que le chômage, l'éducation et l'intégration, alimentent le débat démocratique.