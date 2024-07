Résultat des législatives 2024 à Sergy (01630) – 2e tour [PUBLIE]

Le Front populaire qui s'avance cette fois s'est imposé comme une force politique majeure lors du premier tour la semaine dernière, avec 28,06% au niveau de l'Hexagone, contre 25,6% pour la Nupes il y a deux ans. Ce qui introduit de nouveau une option de gauche dans ce second tour aujourd'hui. Le matelas semble conséquent : lors du premier tour des élections de l'Assemblée dimanche dernier, à Sergy, le binôme Front populaire a pour sa part cumulé 21,83% des votes dans la localité. Un score plus important par rapport au résultat de la Nupes au premier tour de 2022 (+2 points).

20:58 - 16 points grapillés en 2 ans par le Rassemblement national à Sergy

L'écart entre les scores du Rassemblement national aura été bien plus grand en France entre les deux dernières législatives qu'entre les deux dernières européennes, une progression deux fois plus importante même. La progression du parti, qui s'élève déjà à 16 points à Sergy entre sa part de voix des législatives de 2022 et le scrutin du 30 juin dernier, au premier tour, est d'ailleurs notable. Le mouvement de Marine Le Pen semble en effet avoir gagné du terrain encore plus vite au niveau local qu'au niveau national, les résultats en France donnant à ses candidats plutôt quinze points de plus il y a une semaine qu'aux élections des députés en 2022. Un niveau de plus devrait être effacé ce dimanche soir.