Résultat des législatives 2024 à Ferney-Voltaire : les premiers chiffres du 2e tour

À Ferney-Voltaire, le taux d'abstention est incontestablement l'un des facteurs décisifs de ces élections législatives 2024. Dans la ville, le taux d'abstention pour le 1er tour des législatives 2024 était de 34,77%. Pour rappel, l'abstention aux législatives 2022 s'élevait à 56,42% au premier tour et 57,77% au second tour. Quel taux atteindra l'abstention à Ferney-Voltaire ce soir ? En avril 2022, lors du premier tour de l'élection présidentielle, 24,97% des personnes en âge de voter dans la ville avaient déserté les urnes. L'abstention était de 30,1% au deuxième tour. La flambée des prix des matières premières qui grève les finances des familles cumulée avec les incertitudes provoquées par la guerre au Moyen-Orient, seraient en mesure d'avoir un impact sur les décisions que prendront les citoyens de Ferney-Voltaire.

17:29 - Impact des caractéristiques démographiques sur le paysage politique de Ferney-Voltaire

Quelle influence les électeurs de Ferney-Voltaire exercent-ils sur le résultat des élections législatives ? Dans l'agglomération, 19,98% des résidents sont des enfants, et 16,97% de plus de 60 ans. La pyramide démographique peut avoir un effet sur les priorités des politiques, notamment en matière d'instruction et de soins de santé. Un revenu moyen par foyer fiscal de 55 590 €/an souligne le poids des problématiques sur le niveau de vie dans les préoccupations des 1 779 votants. Par ailleurs, la présence d'une population étrangère de 36,02% et d'une population immigrée de 44,38% fait ressortir des enjeux de cohabitation interculturelle. Un pourcentage de résidences secondaires de 15,21%, comme à Ferney-Voltaire, indique un tourisme important dans la région. Les difficultés du marché immobilier local peuvent aussi être des enjeux électoraux significatifs dans la région.