Résultat des législatives 2024 à Collonges (01550) – 2e tour [PUBLIE]

21:12 - À Collonges, qui vont adopter les supporters de la gauche ? Alors que le Nouveau Front populaire semble avoir pris la place de la Nupes (25,6% pour la Nupes à l'échelle du pays en 2022 et plus de 28% pour le NFP dimanche dernier), reste désormais à savoir si cette performance va aboutir à un nombre important d'élus ce dimanche, pour le second tour des législatives. Le jour du premier tour des élections législatives, le binôme Front populaire a pour sa part cumulé 21,73% des votes à Collonges. Un chiffre qui n'a pas vraiment bougé en comparaison des 21,52% de la Nupes au premier tour en 2022.

20:58 - En deux ans, le RN a grapillé 19 points à Collonges Le score obtenu par la formation RN portée par Jordan Bardella ce soir sera l'enseignement majeur pour cette élection législative 2024 à l'échelle locale, comme dans le reste du pays. Ce sont déjà 19 points qui ont ainsi été amassés par le RN sur place entre son résultat des législatives de 2022 (premier tour) et l'équivalent en 2024. Une avancée notable. Si les reports de voix lui sourient, on peut donc imaginer que le RN puisse gagner ce 7 juillet au soir, pour le second tour des législatives.

20:29 - Quel score final à Collonges pour la majorité aux élections législatives ? Le nombre de bulletins glanés par le RN sera en conséquence le grand sujet à l'échelle locale pour le second tour de ces élections législatives. Et cette fois, contrairement à deux ans auparavant, le RN a peut-être l'espoir de gagner. Il y a deux ans, lors des législatives à Collonges, le RN terminait en revanche à la seconde position sur le podium, 21,74% des habitants passés par le bureau de vote ayant choisi son binôme, contre 26,96% pour Olga Givernet (Ensemble !) au premier tour. Au second tour, il n'avait toujours pas réussi à s'imposer dans la localité, laissant de nouveau le premier rang au binôme LREM avec 54,94%. Olga Givernet s'imposait donc définitivement sur place.

20:05 - Déjà 40,1% pour le RN à Collonges aux élections législatives D'après les projections des instituts de sondages rendues publiques juste avant le second tour, le parti de Jordan Bardella pourrait s'arroger moins de 250 députés à l'issue du second tour des législatives. L'alliance de La France insoumise, du Parti socialiste et leurs alliés pourrait accaparer entre 170 et 200 sièges. De leur côté, les candidats de la majorité pourraient conserver entre 95 et 125 députés. Mais on ne saurait faire abstraction des caractéristiques locales. Avec 40,1% des votes, Karine Dubarry (Rassemblement National) a pris la tête à Collonges, dimanche 30 juin pour le 1er tour de l'élection législative. Olga Givernet (Ensemble !) et Christian Jolie (Front populaire) suivaient en captant 27,85% et 21,73% des électeurs dans la ville. La circonscription n'a en revanche pas tout à fait voté comme la commune, puisque c'est Olga Givernet qui y arrivait en première place, avec 32,43% devant Karine Dubarry avec 32,11% et Christian Jolie avec 25,12%.

19:21 - Quelles leçons tirer des taux d'abstention à Collonges ? Afin de se faire une idée du vote des habitants de cette commune, il faut également analyser les résultats des dernières consultations politiques. En comparaison des élections européennes de début juin, l'abstention au 1er round des législatives 2024 à Collonges a diminué de 17 points, atteignant 38,1%. Début juin, pendant le scrutin européen, parmi les 1 391 personnes en âge de voter à Collonges, 55,43% étaient effectivement restées chez elles, à comparer avec une abstention de 62,6% lors du scrutin européen de 2019. Au niveau du pays tout entier, la participation était déjà scrutée il y a une semaine. Elle représentait 25,9% à midi et 59,4% à 17 h pour le premier tour, du jamais vu depuis les années 1990.

18:35 - À Collonges, le score de l'abstention au second tour des législatives sera un élément fort Ce 7 juillet 2024, lors du 2e tour des législatives à Collonges, qu'en est-il de l'abstention ? 38,1% des électeurs de Collonges ne sont pas allés voter lors du premier tour des législatives 2024. Pour mémoire, l'abstention aux législatives 2022 atteignait 64,1% au premier tour et 65,87% au second tour. Qu'en sera-t-il ce soir à Collonges ? Il y a deux ans, à l'occasion du premier tour de la dernière élection présidentielle, le taux d'abstention s'était élevé à 26,8% des inscrits sur les listes électorales de la commune, à comparer avec un taux d'abstention de 30,99% au second tour. Les enjeux de ce scrutin historique sont susceptibles de faire augmenter la participation à Collonges.

17:29 - Collonges : démographie, élections et stratégies politiques Les données démographiques et socio-économiques de Collonges révèlent des tendances claires qui pourraient se répercuter sur les résultats des législatives. Dans la ville, 40% de la population est âgée de 0 à 29 ans, et 13,09% ont 60 ans et plus. La répartition démographique pourrait agir sur les orientations politiques, notamment en matière d'instruction et de soins de santé. Le taux de foyers ne disposant d'aucune voiture (17,02%) montre une dépendance moindre à l'automobile. Ce facteur pourrait affecter les 467 électeurs sur des problématiques de mobilité et d'infrastructure. Enfin, la présence d'une population immigrée de 24,98% et d'une population étrangère de 21,75% fait ressortir les enjeux des politiques migratoires et d'intégration dans le pays. Les chiffres sur l'éducation à Collonges mettent en avant une diversité importante, avec des pourcentages variables de titulaires de diplômes : 19,72% des résidents ont obtenu seulement le baccalauréat par exemple. Il est essentiel de garantir que les politiques françaises s'adaptent aux réalités locales.